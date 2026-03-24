Carlos Alcaraz pone el foco en la tierra batida tras su tropiezo en Miami

Antonio Hernández, departamento de comunicación del Real Club de Campo El Palmar, ha analizado la actualidad de Carlos Alcaraz tras su eliminación en Miami. Según Hernández, este parón le vendrá bien "para recuperarse, para cargar pilas" y pensar en la gira de tierra. Además, resta importancia al resultado: "Qué aburrido sería el tenis si siempre ganara el mismo", añadiendo que a veces "te sale un partido un poco peor de lo normal".

Qué aburrido sería el tenis si siempre ganara el mismo" Antonio Hernández Comunicación Real Club de Campo El Palmar

Hernández destaca la capacidad del tenista para sobreponerse a la presión. "Él sabe desconectar muy bien, la presión no es una cosa que le afecte mucho", afirma. Este descanso es necesario, ya que el propio Alcaraz ha comentado que "el calendario de la ATP es demasiado exigente".

Una exigente gira de tierra

Ahora empieza la temporada de tierra, donde Alcaraz "tiene que defender muchos puntos". En concreto, defiende 1.000 puntos en Mónaco, 500 en Barcelona y 2.000 de su victoria en Roland Garros, además de los 1.000 de Roma. Madrid, donde no compitió el año pasado, se presenta como una oportunidad para sumar.

Además, se espera un gran duelo con Sinner, quien "va a sumar hasta llegar a Roma", ya que no compitió el año pasado. Se anticipa "un duelo bastante divertido y bastante emocionante", lo que añade interés a la competición.

Preparación en El Palmar

Alcaraz regresará a casa para recargar energías y entrenar. En el Real Club de Campo El Palmar ya están "arreglando perfectamente una pista de tierra para que pueda entrenar lo más cómodo posible". Hernández señala la "mucha expectación" que genera verle entrenar en el club.

00:00 Volumen Cerrar Antonio Hernández Punto de Jaime Alcaraz para ganar en el Sub'15 Costa Cálida

El legado Alcaraz continúa

El apellido Alcaraz sigue siendo noticia, esta vez por el hermano pequeño de Carlos, Jaime Alcaraz. Un vídeo con un "puntazo" suyo durante la final del torneo Costa Cálida sub-15 se ha hecho viral en todo el mundo, atrayendo la atención de medios de comunicación internacionales.