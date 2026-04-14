Arbeloa: "Ganar en Alemania no es un milagro para el Madrid"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes que ganar en el Allianz Arena al Bayern Múnich "no es un milagro" y que su equipo volverá con su escudo "o sobre él".

En la víspera del choque frente al conjunto bávaro, al que el Real Madrid tiene que remontar un 1-2 de la ida si quiere estar en las semifinales de la Liga de Campeones, Arbeloa declaró que sus jugadores pelearán por una victoria y dejó claro que ganar en Alemania no es algo extraño para su equipo.

"No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día hubiésemos ganado, no habría sido una locura. Su portero (Manuel Neuer) fue el MVP y eso da una idea de lo que hicimos. Tenemos que hacer un gran partido a todos los niveles, pero nadie piensa que ganar en Alemania es un milagro para el Madrid", afirmó.