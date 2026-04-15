El Partidazo de COPE, referente del deporte

674.000 oyentes eligen El Partidazo de COPE para seguir la actualidad deportiva a lo largo de las noches de la radio deportiva española. El programa presentado por Juanma Castaño sigue siendo el programa radiofónico deportivo líder en pódcast en España y crece un 20% en audiencia en esta primera oleada del EGM 2026 con respecto a la del 2025.

En los últimos meses, Juanma Castaño ha entrevistado a Carolina Marín, tras anunciar su retirada; al portero titular de la selección española, Unai Simón; o a Joan Laporta, en su carrera por repetir como presidente del Barcelona. Además, conocimos a Oriol Cardona y Ana Alonso, medallistas en los JJOO de invierno; y a Juan Carlos Ferrero, después de acabar como entrenador de Carlos Alcaraz.

El mejor análisis deportivo, en El Partidazo de COPE

A Juanma Castaño le acompañan cada noche las voces de referencia del deporte en COPE, Paco González y Manolo Lama, y un equipo de colaboradores entre los que se encuentran Roberto Palomar, Maldini, Mónica Marchante, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Siro López y la última incorporación, Alfredo Relaño; o grandes exfutbolistas como Fernando Morientes, Manolo Sanchís, Santiago Cañizares o Poli Rincón.

Maldini ofrece cada semana el mejor análisis del fútbol internacional en 'MundoMaldini' y el exatleta Chema Martínez nos pone en forma con su sección ' Km. 42'. Las noticias del motor las cuenta nuestro especialista en el mundo de las dos y cuatro ruedas Carlos Miquel, con el análisis de Antonio Lobato, la voz de la Fórmula 1 en televisión durante los últimos años, en la sección que escuchamos todos los lunes: 'El Soufflé' . Además, El Grupo Risa, dentro del bloque 'Vaya Fiesta' , busca la carcajada del oyente con las imitaciones y su genial punto de vista sobre la actualidad deportiva.

Una Simón, en El Partidazo de COPE

La semana se cierra con 'El Tertulión de los Domingos', el espacio más influyente de la radio deportiva española. Además, cada noche de viernes, con Joseba Larrañaga al frente, es protagonista la sección 'Oasis de Libertad', donde las voces más conocidas de 'El Partidazo de COPE' y 'Tiempo de Juego' analizan la actualidad deportiva con un toque más humano y personal.

El Partidazo de COPE arrasa en el mundo digital

Juanma Castaño se acerca de esta forma a un perfil de audiencia joven que quiere escuchar la mejor radio deportiva en cualquier momento con una comunidad global digital más de 2 millones de usuarios que no se quiere perder ni un solo programa de El Partidazo de COPE. En redes sociales, El Partidazo de COPE cuenta con 543.000 seguidores en X; en Facebook, 700.000; más de 325.000 en Instagram; y superando los 850.000 en TikTok. En Youtube, el programa cuenta con 250.000 seguidores y muchos de ellos siguen en directo todo lo que ocurre cada noche.