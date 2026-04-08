Juanma Castaño: "No hay nadie en el mundo que no piense que el Real Madrid puede remontar la eliminatoria, porque todo el mundo sabe cómo es este equipo en la Champions"

El Real Madrid ha dado un paso atrás en sus aspiraciones europeas con una dolorosa derrota frente al Bayern de Múnich (1-2). El encuentro, disputado en el Santiago Bernabéu, ha desnudado las carencias de un equipo sin mucho fútbol que se encomendó a una épica insuficiente. La actuación estelar del guardameta Manuel Neuer, junto a los tantos de Luis Díaz y Harry Kane, contrarrestaron el solitario gol de Mbappé y complican el futuro de los de Arbeloa en la competición.

EFE Mbappé celebra su gol en el Real Madrid - Bayern

La opinión de Juanma Castaño

El director de 'Tiempo de Juego', Juanma Castaño, ha analizado el escenario tras el partido. Para el periodista, aunque en el inicio de la segunda parte “parecía que se había acabado la temporada para el Real Madrid”, la eliminatoria sigue completamente abierta. Nadie en el panorama futbolístico se atreve a descartar al conjunto blanco para el partido de vuelta.

EFE Kane celebra el segundo gol del Bayern en el Real Madrid - Bayern

Castaño ha sido tajante al afirmar que “no hay nadie en el mundo que no piense que el Real Madrid puede remontar la eliminatoria, porque todo el mundo sabe cómo es este equipo en la Champions”. Ha insistido en la capacidad del conjunto blanco para sobreponerse en los momentos decisivos, especialmente en la máxima competición europea y en este tipo de encuentros de alta tensión.

La clave para la remontada, según su visión, pasa por un desarrollo caótico del encuentro en Alemania. “Si el partido se vuelve loco, el Real Madrid ahí puede triunfar”, ha sentenciado. El comunicador ha apuntado a que en una “locura en el Allianz Arena” con un “intercambio de golpes”, el equipo madrileño tiene muchas opciones de salir victorioso.

EFE Los jugadores del Real Madrid tristes después de recibir un gol del Bayern

Crónica de una derrota en el Bernabéu

El partido estuvo dominado en gran parte por el conjunto alemán. Kimmich se adueñó del centro del campo y el Bayern fue cercando la portería de Lunin con paciencia. Los avisos se sucedieron hasta que, al filo del descanso, un pase de Gnabry dejó solo a Luis Díaz para que marcara el primer gol. Tras la reanudación, Kane amplió la ventaja con un disparo seco desde fuera del área.

Neuer, un muro casi infranqueable

A pesar del dominio visitante, el Real Madrid tuvo sus oportunidades, pero se encontró con un gigante bajo los palos. Dos zarpazos de Mbappé y una clara ocasión de Vinícius toparon con un Neuer inmenso, que convirtió sus dudas iniciales con el balón en tres paradas de veterano. El alemán sostuvo a su equipo y desesperó a la delantera blanca durante casi todo el encuentro.

No fue hasta los últimos veinte minutos cuando Mbappé consiguió por fin atravesar la muralla alemana. Su remate a bocajarro, que Neuer increíblemente llegó a desviar contra el larguero, terminó entrando en la portería y dio esperanzas al Real Madrid. Sin embargo, el arreón final no fue suficiente y el equipo se encuentra ahora al borde del abismo en la Liga de Campeones.