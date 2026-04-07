El Real Madrid se enfrenta a la historia en su búsqueda de la remontada ante el Bayern de Munich

El Real Madrid ha caído 1-2 contra el Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane para el conjunto bávaro complican la eliminatoria para los blancos, aunque un tanto de Kylian Mbappé en la segunda mitad mantiene viva la esperanza para el encuentro de vuelta en Múnich.

Un Bayern superior en el Bernabéu

El campeón alemán demostró su poderío desde los primeros minutos, llevando el peso del partido y generando las ocasiones más claras. El primer gol llegó al borde del descanso, en el minuto 41, cuando el colombiano Luis Díaz batió a Lunin tras una jugada al primer toque. Nada más empezar la segunda parte, Harry Kane amplió la ventaja con un golazo desde la frontal del área, poniendo el 0-2 en el marcador.

EFE Luis Díaz celebra su gol en el Real Madrid - Bayern

El Real Madrid sufrió durante gran parte del encuentro, con dificultades para salir con el balón jugado y viéndose superado por la presión del Bayern. El portero alemán, Manuel Neuer, se convirtió en uno de los protagonistas del partido con varias paradas de mérito, especialmente en un mano a mano con Mbappé y en un disparo de Vinícius.

Mbappé mantiene la esperanza

Pese al dominio visitante, el Real Madrid encontró un resquicio para la esperanza en el minuto 71. Un gran centro de Trent Alexander-Arnold desde la derecha fue rematado por Kylian Mbappé en el segundo palo, un gol que la tecnología de gol confirmó y que recorta distancias de cara a la vuelta. Sin embargo, la noche se complicó más con la tarjeta amarilla a Aurélien Tchouaméni, que le impedirá disputar el partido en Múnich por acumulación de amonestaciones.

EFE Mbappé celebra su gol en el Real Madrid - Bayern

La historia, en contra del Madrid

La remontada se antoja como una hazaña histórica, y los datos lo confirman. Tal y como señaló Pedro Martín en 'Tiempo de Juego', el Real Madrid tendrá que hacer algo que no ha conseguido nunca en la Copa de Europa. Esta es la octava eliminatoria europea que el equipo blanco empieza perdiendo el partido de ida.

El único precedente de remontada en una situación similar se remonta a 1970, en la Recopa, cuando el equipo logró darle la vuelta a la eliminatoria frente al Walker Eastbrook. Sin embargo, en la máxima competición continental, la Copa de Europa (actual Champions League), el Real Madrid nunca ha logrado remontar tras perder el primer partido lejos del Bernabéu.