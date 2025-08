Emilio Pérez de Rozas avisa al Real Madrid de que cometerá "una de las barbaridades más grandes de su historia": "Si no hace este fichaje"

El mercado de fichajes aún no ha cerrado, pero para Emilio Pérez de Rozas, el verano del Real Madrid puede convertirse en una pesadilla si no se produce una incorporación clave. El periodista y tertuliano de El Partidazo de COPE no se anduvo con rodeos al analizar la situación actual del equipo merengue, sobre todo después de conocer que Florentino Pérez y su dirección deportiva podrían haber frenado ya su actividad en este mercado estival.

Desde los micrófonos de COPE, Pérez de Rozas fue tajante al advertir sobre lo que puede suponer no fichar a un sustituto del ya retirado Toni Kroos. “Que el Real Madrid no fiche un Kroos es una de las diez barbaridades más grandes que han pasado en la historia del Real Madrid”, afirmó sin temblarle la voz, dejando claro que el club no podrá competir al máximo nivel si no cubre ese vacío crucial en el centro del campo.

Real Madrid Xabi Alonso dirige el primer entrenamiento de la temporada del Real Madrid

Un verano sin cerrar

Más sobre el Real Madrid Real Madrid TV, a una semana de empezar LaLiga: "El campeonato arranca condicionado y manipulado"

El periodista catalán considera que, sin esa operación, la planificación deportiva del Real Madrid quedará marcada como insuficiente. “El Real Madrid no se va a salir de esta sin un Kroos. No se va a salir de esta tal y como está el panorama futbolístico de Liga de Campeones”, sentenció. Y no es solo una cuestión de nombres, sino de cómo evolucionan los movimientos en otros clubes grandes de Europa, lo que obliga a los blancos a mantenerse al nivel.

Pero el foco de las críticas de Emilio no se detuvo ahí. También apuntó directamente a dos jugadores del actual vestuario: Dani Ceballos y Rodrygo Goes. Según él, su presencia en la plantilla para la próxima temporada sería difícil de justificar. “Yo flipo con la posibilidad de que tanto Ceballos como Rodrygo se queden en el Madrid. O sea, yo creo que no se van a quedar en el Madrid”, expresó sorprendido por la falta de protagonismo de ambos futbolistas en el esquema de Xabi Alonso.

Alamy Stock Photo Daniel Carvajal y Dani Ceballos del Real Madrid hablan tras el pitido final del partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Real Madrid vs Borussia Dortmund en el Metlife Stadium, Nueva Jersey.

“Estos muchachos no han jugado un minuto. No es que necesiten hablar con Xabi a partir de hoy o mañana, es que no cuentan con ellos”, añadió. Las palabras de Pérez de Rozas dejan claro que ve una salida inminente para ambos si el club consigue colocarles en el mercado. De hecho, el propio Real Madrid ya ha puesto precio a la posible marcha de Rodrygo, según publicó COPE en esta información reciente. También el Betis ha mostrado interés en recuperar a Ceballos, aunque el asunto económico parece el gran escollo, como se detalla en este artículo.

La presión del calendario

Con la temporada a punto de comenzar, el tiempo corre en contra del club blanco. El equipo vuelve al trabajo con varios frentes abiertos y muchas tareas aún por resolver, como recoge esta información de Tiempo de Juego.

En este contexto, Pérez de Rozas lanza una advertencia que no es menor. La falta de movimientos en la sala de máquinas puede pasarle factura al Real Madrid no solo en el corto plazo, sino en sus aspiraciones de pelear por títulos esta temporada. El relevo generacional tras la salida de Kroos no puede quedarse en promesas: debe materializarse en nombres.

Y es que, en un club como el Madrid, los errores no se olvidan fácilmente. Por eso, Emilio remata con una sentencia que retumba en los pasillos de Valdebebas: “Esto lo hemos hablado más de una vez estas semanas... que el Madrid no fiche un Kroos es una de las barbaridades más grandes”. El reloj avanza, y la presión también.