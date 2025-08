Emilio Pérez de Rozas tiene muy claro qué equipo ha fichado mejor: "El Real Madrid si no ficha a un Kroos…"

Los jugadores del FC Barcelona se encuentran realizando una gira de pretemporada por Asia y, tras disputar los dos primeros amistosos, se encuentran disfrutando de unos días libres por Corea del Sur antes de afrontar contra el Daegu el tercer y último encuentro de la gira.

EFE Lamine Yamal celebrando uno de sus dos goles contra el Seoul

Y aprovechando esas horas de descanso, Dani Olmo pasará por El Partidazo de COPE, donde ha repasado la actualidad del equipo azulgrana.

LA REFLEXIÓN DE DANI OLMO SOBRE LOS FICHAJES DEL BARCELONA

El centrocampista llegó al Barça durante el mercado de fichajes de verano de 2024 y tuvo problemas para ser inscrito; de hecho, no llegó a debutar hasta el tercer encuentro liguero.

Olmo empezó marcando tres goles en sus primeros tres duelos como futbolista blaugrana; sin embargo, sufrió una lesión con la que le costó volver a coger el ritmo. En diciembre, La Liga no permitió al Barcelona volver a inscribir al futbolista, pero el 8 de enero el CSD otorgó la cautelar y pudo volver a jugar con el equipo de la Ciudad Condal'.

EFE Dani Olmo celebrando un gol contra el Mallorca.

En el adelanto de la entrevista de este viernes, Dani Olmo ha hablado de los fichajes que han realizado tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid, clubes que son los dos grandes rivales en la lucha por la Liga.

"El Madrid también va a querer tener a los mejores, entonces en ese sentido está muy bien. Nosotros también nos hemos reforzado y mejor, te diría", afirmó el jugador del Barcelona.

Y agregó sobre el equipo rojiblanco: "Al final todos los equipos hacen cambios en verano, en invierno, en los mercados de traspaso, en ese sentido, a nosotros no nos importa que vayan fichando o incorporando jugadores, al final nos tenemos que enfocar en lo nuestro".

EMILIO PÉREZ DE ROZAS TIENE MUY CLARO QUÉ EQUIPO HA FICHADO MEJOR

Palabras que han abierto un debate muy interesante y sobre el que Emilio Pérez de Rozas tiene una opinión muy clara. Carlos Ganga preguntó al comentarista en Deportes Cope y comentó: "¿Quién sabe de fútbol, Ganga? Todos y nadie, todos y nadie".

EFE Trent Alexander-Arnold posa con la camiseta con el dorsal 12 que lucirá como nuevo jugador del Real Madrid.

Y explicaba: "O sea que no es fácil saber si se ficha o no bien. Porque hay futbolistas buenísimos, buenísimos, que los fichas y cuestan dinero y no funcionan. Y otros que tienen pinta de mediocres y funcionan".

"El Atlético, como se metió un tortazo en la temporada y en el Mundial de Clubes, pues lo que no quería gastar se lo ha gastado ahora. Y el Madrid, si no ficha un Kroos, yo creo que habrá fichado muy mal", sentenciaba Emilio.

