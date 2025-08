Los miembros de la peña madridista de Viena se quedan sin entrada para el amistoso del Real Madrid en Austria: "En 40 minutos se agotaron"

Hace mucho que el Real Madrid no se va de pretemporada a Austria, pero en esta ocasión, el equipo madridista acudirá para jugar el próximo 12 de agosto un amistoso contra el WSG Tirol.

La furia ha sido tal que en 40 minutos han volado las entradas. Según informó Arancha Rodríguez, los precios para el amistoso oscilaban entre los 65 y los 240 euros.

Y no deja de llamar la atención que aficionados al Real Madrid, como los de la peña madridista de Viena hayan tenido problemas para poder adquirir una entrada para el Tibul Stadion. Por eso, uno de sus miembros (son menos de 50, por eso no puede aún optar a ser peña oficial del club), Adrian Gaspar, atendió la llamada de El Partidazo de COPE y contar su historia.

"De todos los nuestros, en nuestro círculoculo, no tenemos entrada ninguno. Creo que en una hora ya no quedaban tenían entradas", lamentó, aunque prometió que los miembros que la peña que no se hayan ido de vacaciones, se juntarán para disfrutar del partido, aunque se trate de un amisoso: "Seguramente nos juntemos como cuando vemos un partido de Champions, el derbi o algo que sea importante".

De hecho, su pasión por el Real Madrid es parte de su motivación por aprender español. Adrian es rumano, está casado con una mujer chilena, pero entre ellos hablan en alemán: "Desde hace mucho quería aprender español para poder entender lo que me interesa".

Ahora, solo le queda la posibilidad de ver si alguien puede cederle alguna entrada o alguno de los que lo hayan comprado, no les interesa: "Quiero intentarlo, pero no sé por dónde, por son 16.000 entradas vendidas y ya no sé dónde puedo comprar".

El Tirol-Real Madrid se celebra el martes 12 de agosto a las siete de la tarde.