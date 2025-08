Miguel Rico: "No me consta que Flick le quiera quitar la capitanía a Ter Stegen; de hacerlo alguien, serán sus compañeros"

El portero alemán no jugaba un partido desde que se lesionó en Villarreal a finales de septiembre.

El periodista y colaborador de El Partidazo de COPE, Miguel Rico, compartió este miércoles la información que tiene con relación al proceso por el que el Barcelona quiere elegir a sus capitanes para la temporada 2025-2026.

Rico fue muy claro al contar que "a mí, no me consta que Flick quiera quitarle la capitanía". Es justo lo contrario a la información que avanzó horas antes Esport3, que fue contundente al revelar que el técnico del Barcelona retiraría el brazalete de capitán al portero alemán, que esta misma semana recibió un expediente por parte del club tras negarse a firmar el parte médico expedido por los servicios médicos del Barça.

Flick ha dejado claro a Ter Stegen que no cuenta con él

A Rico, lo lógico es que "lo lógico es que, estando los dos en conflicto, eviten cualquier tipo de roce adicional".

Además, el periodista catalán cree que, en caso de que a Ter Stegen le priven de la capitanía "en todo caso, será el equipo quien lo haga" a través de sus votaciones en el vestuario.

Y sin querer desmentir a Esport3, Rico añadió que lo más seguro es que desde el club se haya llevado a esta misma semana -seguramente este jueves- la votación, sin esperar a la semana que viene por un motivo muy concreto: la celebración del Trofeo Joan Gamper.

"El domingo se juega el Gamper, pero antes presentan a toda la plantilla. Y aunque Ter Stegen tiene ahora prescrito, por la operación, reposo absoluto, si se presenta al acto y es el capitán, lo normal es que hable. En estas circunstancias, con la corriente de opinión que hay en Barcelona respecto a Ter Stegen, creo que es un riesgo que hable. Porque muy probablemente, si habla Ter Stegen, las noticias del día siguiente poco tendrán menos que ver con el partido, y más con la reacción de la grada con Ter Stegen", puntualizó Rico. "Y este es un conflicto que yo creo que el club quiere ahorrarse". Por lo tanto, por eso entiende que desde el club se haya metido prisa para que el entrenador convoque a la plantilla y elijan capitán con la mayor brevedad posible.

MIGUEL RICO CREE QUE TER STEGEN NO SALDRÁ ELEGIDO PRIMER CAPITÁN

En cualquier caso, y dando bueno por hecho que este jueves el vestuario del Barcelona vota a sus capitanes, Miguel Rico tiene un convencimiento: el de que Ter Stegen dejará de ser el primer capitán para esta próxima temporada.

Marc-Andre ter Stegen del FC Barcelona hace gestos durante la liga española, La Liga EA Sports, partido de fútbol jugado entre el FC Barcelona y el Villarreal CF en el Estadi Olimpic Lluis Companys el 18 de mayo de 2025 en Barcelona

"Mientras Ter Stegen sea el capitán, los jugadores le han defendido. Luego, si hay una votación, ya se verá. Y cuando venga esa nueva votación, puede salir capitán primero, segundo, tercero, cuarto o quinto... o no salir. Yo creo que en una votación no sale primero. Yo creo que no", sentenció.