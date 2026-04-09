"Si dijimos lo que dijimos de Araújo, a la torpeza de Cubarsí hay que darle un tratamiento similar, en Europa, esto te penaliza y de qué manera"

La derrota del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones (0-2) ha encendido el debate. El análisis del encuentro, que se pudo seguir en el directo de Tiempo de Juego, se trasladó a los micrófonos de El Partidazo de COPE, donde la actuación del equipo azulgrana y, en especial, sus errores defensivos, fueron el foco principal de la tertulia dirigida por Juanma Castaño.

La 'torpeza' de Cubarsí, a examen

El periodista David Sánchez ha sido especialmente crítico con la jugada que marcó el devenir del partido: la expulsión de Pau Cubarsí. Para Sánchez, la acción del joven central merece un análisis similar al que se hizo con Ronald Araújo en la eliminatoria contra el París Saint Germain. El tertuliano argumenta que, aunque no hay que "matarlo", es una torpeza que en Europa se paga muy caro. La acción, que inicialmente fue sancionada con amarilla, terminó en roja directa tras la revisión del VAR.

En Europa, esto te penaliza y de qué manera"

EFE BARCELONA, 08/04/2026.- El colegiado István Kovács muestra cartulina roja al defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí (d) durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona. EFE/ Siu Wu

La reflexión de Sánchez en COPE fue clara: "Si en su día dijimos lo que dijimos de Araújo, por lo que hizo ante el París Saint Germain, por lo menos hay que darle un tratamiento similar a lo que ha hecho Cubarsí". Insistió en la idea de que estos errores son decisivos en la máxima competición continental, afirmando que "en Europa, esto te penaliza y de qué manera". Según él, en una jugada así, es preferible "deja que pase y que pase lo que dios quiera".

Un ataque que no responde

Para David Sánchez, el problema del Barcelona no termina en la defensa. El colaborador de COPE considera "un drama lo de la delantera del Barcelona en este tramo de temporada". Ha sido muy duro con los atacantes, describiendo a un Lewandowski que "está más para el Barcelona Legends que no para el primer equipo", un Ferran Torres que es un "ex Tiburón que lleva 3 meses sin marcarle un gol al arcoíris" y un Rashford que, pese a tener "una prensa descomunal", es un "delantero justito para ser titular en el Barcelona".

Es un milagro imposible imaginar que con estos delanteros vas a ser capaz de meterle 3 de diferencia al Atlético en el Metropolitano"

La conclusión de Sánchez sobre las opciones del equipo es pesimista. Con la delantera actual, cree que "es muy complicado tirar del carro en lo que resta temporada". Por ello, considera que "es un milagro imposible imaginar que con estos delanteros vas a ser capaz de meterle 3 de diferencia al Atlético en el Metropolitano" para poder darle la vuelta a la eliminatoria.

AFP7 vía Europa Press Gavi, del FC Barcelona, ​​luce cabizbajo tras la derrota de su equipo en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025/26, encuentro disputado entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el estadio Spotify Camp Nou.

Contundencia rojiblanca vs. fe azulgrana

Frente a la crítica de Sánchez, otros tertulianos han puesto el foco en la contundencia del Atlético de Madrid. La sensación general es que al conjunto rojiblanco le "ha faltado contundencia" en otras ocasiones, pero esta vez "ha sido impecable en ese aspecto". Como se escuchó en el programa, "ha tenido 2 y ha metido las 2". Esta eficacia contrastó con la falta de acierto de los locales.

Pese a todo, no todo el análisis fue negativo para el Barça. Parte de la mesa de debate ha considerado que el equipo "no ha jugado tan mal partido", destacando especialmente el "segundo tiempo con un futbolista menos, apretando, jugando vertical, dejándose los 5 sentidos en el campo". Esta visión optimista deja una puerta abierta a la esperanza, recordando que "estamos acostumbrados a ver que en los Atlético-Barça y Barça-Atlético se dan resultados inverosímiles".

El partido comenzó con un Barcelona dominador, pero fue una jugada clave la que cambió el guion. En el minuto 41, Pau Cubarsí cometió una falta sobre Giuliano Simeone siendo el último hombre, lo que le costó la tarjeta roja directa tras la intervención del VAR. A raíz de esa falta, Julián Álvarez marcó un golazo por toda la escuadra que adelantó a los colchoneros. Ya en la segunda mitad, en el minuto 69, un centro desde la izquierda fue anticipado por Alexander Sorloth para anotar el definitivo 0-2, una renta de dos goles que pone la eliminatoria muy de cara para el Atlético de Madrid.