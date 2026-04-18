Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad: "Siempre que la Real esté en el campo es favorita"

En la víspera de la gran final de la Copa del Rey, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha compartido sus sensaciones en el programa 'El Partidazo de COPE' con Joseba Larrañaga. Con las emociones a flor de piel, Aperribay se ha mostrado confiado y optimista, lanzando un claro mensaje: "Yo soy muy optimista, tengo que reconocerlo. Siempre que la Real esté en el campo es favorita".

El escenario perfecto

A pesar de que el rival parte como favorito, para el presidente donostiarra es "el escenario perfecto". Aperribay ha restado importancia a las etiquetas previas al encuentro, afirmando que "no sé si hay que pensar mucho si eres favorito o no eres favorito". Para él, la clave reside en otro lugar: "Lo que hay que intentar es aprovechar las oportunidades que tienes, ser eficaz y dificultar al otro equipo al máximo".

El mandatario txuri-urdin ha destacado que será "un partido muy especial para nuestra afición", que ya "está viviendo esta final desde hace tiempo". Tras la victoria en la final de 2021 sin público, existe una especie de "deuda sentimental" con los seguidores. Por ello, Aperribay expresa su mayor deseo: "Ojalá podamos darles la alegría de cantar campeones, campeones".

Ese partido solo se jugaba esa vez, ese día, esa hora" Jokin Aperribay Presidente de la Real Sociedad

La histórica final de 2021

Jokin Aperribay ha querido "reivindicar esa final" contra el Athletic Club del 3 de abril de 2021, un título que considera fundamental en la trayectoria del club. "Creo que el partido que ganamos el 3 de abril del veintiuno es uno de los partidos que tenemos que ganar en nuestra historia", ha señalado. El presidente ha recordado que, a diferencia de las ligas y subcampeonatos de los 80, "la final contra el Athletic, ese partido solo se jugaba esa vez, ese día, esa hora, y así lo hicimos".

Durante el año previo a esa final, la expectación en San Sebastián era máxima. "Cuando salías en Donosti, por las calles, todo el mundo te decía: 'no, no, no, lo que hay que hacer es ganar la final'", ha relatado Aperribay. Aunque ha reconocido que en la celebración "nos faltó los cantos finales" por la ausencia de público, ha concluido que "fue un triunfo para la afición y por la afición".

Siempre que la Real esté en el campo es favorita"

Cena de directivas y un mensaje enigmático

El presidente de la Real Sociedad también ha desvelado detalles de la cena de directivas previa a la final, donde compartió mesa con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y el presidente de la Federación Española de Fútbol. Aperribay ha descrito el encuentro como una "cena extraordinaria" con una "conversación muy bonita que se va a quedar entre nosotros tres". En la misma, Cerezo dejó una frase enigmática sobre el resultado: "que la gane el mejor, o el que más entretenga, o que decida la Federación".

La respuesta del presidente de la Federación no se hizo esperar, aunque de forma evasiva: "Yo voy con el árbitro". Para concluir, Aperribay ha recordado su vínculo familiar con las finales, ya que su padre era vicepresidente de la Real Sociedad en la final ganada hace 39 años en Zaragoza y presidente en la que perdieron contra el Barcelona un año después.