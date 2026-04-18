Rafel Louzán, en El Partidazo de COPE: "Tenemos dos grandes equipos y nos merecemos ver una gran final de la Copa del Rey"

En la antesala de la final de la Copa del Rey, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha manifestado su convicción de que se vivirá un gran espectáculo deportivo con Joseba Larrañaga, en El Partidazo de COPE. Louzán ha destacado la calidad de los dos clubes finalistas, afirmando que "tenemos dos grandes equipos y creo que nos merecemos ver una gran final". El presidente espera que millones de espectadores en España y en el mundo disfruten del encuentro.

Ante la pregunta sobre sus preferencias para el ganador, Louzán ha respondido con diplomacia y un toque de humor, asegurando: "Yo voy con el árbitro". Estas declaraciones se produjeron en un ambiente distendido, tras una cena en el Real Alcázar de Sevilla donde compartió velada con los presidentes de los clubes finalistas, como Enrique Cerezo, de quien destacó la buena relación que mantienen desde hace tiempo.

Sevilla, capital del fútbol

Louzán ha elogiado la elección de Sevilla como escenario de la final, describiendo la ciudad como el lugar ideal. "Si alguien le pregunta dónde se podría jugar una gran final de un torneo del fútbol más importante que hay en el mundo, pues elegirían todos Sevilla", sentenció el presidente. La velada previa, que congregó a unas 150 personas, transcurrió en un ambiente "muy bonito" y con una temperatura agradable en la capital andaluza.

El presidente de la RFEF ha confirmado que la presencia de la Copa en Sevilla está asegurada para "esta temporada y dos más". Según Louzán, los clubes que disputan el título "están encantados en esta maravillosa ciudad", respaldando la fuerte apuesta de la Federación por la sede.

AFP7 vía Europa Press Rafael Louzan, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​asiste a la Asamblea General para las elecciones a la Presidencia y a la Comisión Delegada de la RFEF

El calor y un homenaje emotivo

Sobre la preocupación por las altas temperaturas previstas para el día del partido, con pronósticos de 33 o 34 grados, Louzán se ha mostrado optimista. Considera que a la hora del encuentro se disfrutará de una "temperatura muy agradable" tanto para los jugadores como para los aficionados. "Necesitábamos también que la primavera viniera con calor, y qué mejor ciudad para ello que Sevilla", añadió, restando importancia a este factor.

La jornada previa a la final también ha estado marcada por un acto emotivo en el que se ha entregado el premio José Ángel de la Casa al periodista Manolo Lama. El presidente de la Federación ha comentado que Lama "se ha llegado a emocionar" durante el homenaje a su carrera. Louzán también compartió un momento personal, confesando haberse emocionado al ver a la familia del recordado José Ángel de la Casa entre los asistentes.