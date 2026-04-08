Imperdible para los colchoneros: la reacción de Gonzalo Miró al gol de falta de Julián Álvarez en el FC Barcelona - Atlético de Madrid

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid ha estado marcado por un minuto que ha cambiado por completo el guion del encuentro. Un golazo de Julián Álvarez de falta directa ha puesto por delante al conjunto rojiblanco, pero la jugada ha generado un acalorado análisis en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, con Paco González, Gonzalo Miró y José Antonio Martín 'Petón' desgranando cada detalle de la acción.

Un minuto que lo cambió todo

Corría el minuto 43 cuando una jugada lo cambió todo. Un desmarque de Giuliano Simeone provocó una falta de Pau Cubarsí, que inicialmente fue sancionada con tarjeta amarilla. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el colegiado István Kovács cambió su decisión y mostró la tarjeta roja directa al joven central del Barcelona, una acción que ha generado controversia.

A renglón seguido, Julián Álvarez ejecutó el lanzamiento de falta de manera magistral, colando el balón por la escuadra y anotando el 0-1. Este gol, el noveno del argentino en la competición, no solo adelantó al Atlético, sino que dejó al Barcelona con un jugador menos para toda la segunda mitad, un escenario que, en palabras de los comentaristas, "seguramente no habían ni soñado" en el vestuario colchonero.

EFE El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (c), celebra con sus compañeros el primer gol del equipo rojiblanco durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona

El debate sobre la ejecución del gol

La brillantez del gol de Julián Álvarez ha centrado gran parte del debate. Desde 'Tiempo de Juego', José Antonio Martín 'Petón' ha recordado la especialidad del delantero en este tipo de lanzamientos: "Y fíjate, Paco, que decíamos, era muy golosa, lo había hecho otras veces y lo ha vuelto a hacer, Julián". Por su parte, Gonzalo Miró ha abierto un interesante melón sobre la actuación del portero: "Me gustaría que hubiera un portero entre nuestros comentaristas para preguntarle si a mano cambiada hubiera llegado".

Y fíjate, Paco, que decíamos, era muy golosa, lo había hecho otras veces y lo ha vuelto a hacer, Julián"

EFE El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, tras conseguir el primer gol del equipo rojiblanco durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona

Sin embargo, el consenso ha sido que el balón iba "muy arriba" para que el guardameta pudiera reaccionar, y que, en definitiva, se trataba de una "falta casi perfecta". La conversación también ha destacado la escasez de especialistas en lanzamientos de falta en el fútbol actual, lo que realza aún más el mérito del jugador del Atlético de Madrid.

Dominio blaugrana hasta la expulsión

A pesar del resultado al descanso, las estadísticas reflejaban un dominio del FC Barcelona hasta el momento de la expulsión. Con una posesión superior, que rondaba el 54%, el conjunto blaugrana había generado más ocasiones, con 5 tiros a puerta por 2 del Atlético y el doble de llegadas al área (10 a 5), tal y como se pudo seguir en el directo de Tiempo de Juego. El equipo de Hansi Flick parecía tener el control, especialmente en el tramo que fue del minuto 25 al 43.

La actuación del árbitro también ha sido objeto de análisis, sobre todo por una posible doble vara de medir. Los comentaristas han señalado que István Kovács perdonó una tarjeta a Koke al inicio, pero no dudó en expulsar a Cubarsí tras la llamada del VAR. La valoración sobre el colegiado ha sido clara: "Si eres árbitro, tienes que sacar la tarjeta roja, aunque te pese, así es que no está muy bien".

Si eres árbitro, tienes que sacar la tarjeta roja, aunque te pese, así es que no está muy bien"

Con un jugador más, el Atlético de Madrid afrontó la segunda parte con una ventaja estratégica clave. El FC Barcelona se vio obligado a mover ficha en el descanso, con la entrada de Fermín y Gavi por Lewandowski y Pedri. El partido deja un panorama complicado para la vuelta para el Barça, que no podrá contar con Cubarsí, mientras que el Atlético pierde por sanción a Pubill, que vio su tercera amarilla.

La tensión del encuentro también se vivió en la previa. Según ha informado Antonio Ruiz, a su llegada al Spotify Camp Nou, el autobús del Atlético de Madrid ha sido recibido con el lanzamiento de piedras, que han llegado a romper dos lunas del vehículo del equipo colchonero, enturbiando las horas previas al pitido inicial.