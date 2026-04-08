"Es la primera vez en la Champions que veo al Real Madrid por encima del público, que ha desfallecido con el 0-2"

El Bayern Múnich se impuso al Real Madrid por 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto alemán se adelantó con goles de Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé recortó distancias para el equipo blanco. Además, el madridista Aurelien Tchouameni recibió una tarjeta amarilla que le impedirá jugar el choque de vuelta, programado para el miércoles 15 de abril en Múnich.

EFE Luis Díaz celebra su gol en el Real Madrid - Bayern

En este contexto, el colaborador de El Partidazo de COPE, Alfredo Relaño, ha analizado el encuentro y las posibilidades del Real Madrid en la eliminatoria. Relaño ha confesado sentir un "moderado pesimismo", llegando a estimar las probabilidades en un "60-40 o hasta 65-35 para el Bayern". A pesar de ello, sostiene que el equipo blanco "no es inferior al Bayern de Múnich" y puede competir en Alemania.

La figura de Neuer

Para Relaño, una de las claves del partido fue la actuación del portero alemán: "Yo creo que el partido no lo ha ganado el Madrid por Neuer, que yo lo le esperaba en mucha peor forma". El analista ha destacado las intervenciones del guardameta, afirmando que ha estado "en el porterazo que siempre ha sido", tanto bajo palos como en sus salidas fuera del área.

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El Bernabéu y el equipo

Uno de los aspectos más llamativos para el periodista ha sido la conexión entre el equipo y la grada. Relaño ha señalado que, por primera vez, ha visto al equipo por encima de su afición en la Champions. "He visto el equipo por una vez en la Champions por encima del público. El público ha desfallecido con el 0-2", ha afirmado, destacando que mientras los seguidores dudaban, "el equipo, oye, se ha levantado de eso, se ha mantenido, ha estado en un tú a tú llegando mucho".

El potencial de la plantilla

De cara al futuro, Relaño se ha mostrado optimista sobre el potencial del Real Madrid, ahora que puede alinear a sus mejores jugadores. Con la entrada de Bellingham, Militão, y Valverde en su posición, junto a Mbappé y Vinicius, considera que "ahora es cuando puede cuajar al Madrid, digamos, con sus mejores jugadores, que todavía está para hacerse".

Sin embargo, otro de los colaboradores del programa ha ofrecido un contrapunto, al señalar que el Bayern tiene un mayor empaque como conjunto. En su opinión, el equipo bávaro juega más "de memoria" y, aunque el Real Madrid no deba sentirse inferior, "como equipo está un peldaño por encima".