Los oyentes de Tiempo de Juego cargan contra Vinicius al descanso del Real Madrid-Bayern: "Que lo regalen"

El descanso del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern Munich ha estado marcado por la oleada de mensajes críticos de los oyentes de Tiempo de Juego, el programa de Paco González. Jorge Hevia ha sido el encargado de leer la opinión de una afición descontenta, principalmente, con la actuación de Vinicius Jr. durante la primera mitad del encuentro.

Vinicius, en el centro de la diana

Las quejas sobre Vinicius se han centrado en una jugada clave que acabó en gol de los alemanes. Según un oyente, el tanto rival lo genera el brasileño en la salida de pelota, afirmando que "es la enésima ocasión o gol que genera Vinicius en salida de pelota, que lo regalen". El enfado ha llegado a tal punto que otro aficionado ha sentenciado que "si el Madrid quiere terminar este partido de forma decente, Vinicius no tiene que salir al campo tras el descanso".

Un Madrid «cansadísimo»

Otro de los temas recurrentes ha sido el aparente estado físico del equipo. Varios mensajes apuntaban a que "el Madrid da la sensación de estar cansadísimo, ni que hubieran corrido tanto el pasado sábado en Mallorca". La frustración era palpable en mensajes como el de un seguidor que, a los 10 minutos de partido, ya aseguraba que no vería la vuelta: "yo no tengo por qué pegarme estos sufrimientos".

El análisis de los aficionados ha ido más allá, señalando que "la diferencia entre los 2 equipos es abismal, y no siempre se puede esperar ganar en base a fallos del otro, suerte o correr sin sentido". En medio de las críticas, ha habido espacio para destacar a jugadores rivales como "Hausen", calificado como "el mejor", y para pedir un aplauso para Thiago "aunque se meta 4 en propia puerta".

Estrategias y detalles a debate

Algunos oyentes han sacado su lado más estratégico, sugiriendo que "es clave que Ovini o Mbappé reciban tarjeta amarilla para poder jugar en Alemania sin 1 de ellos y que el equipo esté compensado". Por otro lado, no ha faltado el recordatorio de que el equipo necesita "mantenerse concentrado y seguir con el plan", ya que si baja el rendimiento "un 10 por 100, está fastidiado".

Finalmente, un detalle técnico no ha pasado desapercibido para la audiencia, que ha puesto el foco en la elección de los tacos. Un oyente se preguntaba si las caídas de algunos jugadores tenían que ver con el material: "¿Se ha resbalado Rüdiger en el gol y se ha resbalado Vinicius en esa que encaraba? No sé si el Madrid ha elegido mal los tacos".