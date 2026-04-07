Paco González señala a Vinicius en el segundo gol del Bayern: "Le manda a Carreras un globo imposible de domar entre seis alemanes"

El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich ha estado marcado por una controvertida jugada nada más comenzar la segunda mitad. Un error de Vinicius en la salida de balón comprometió a su equipo, lo que derivó en un robo del Bayern que culminó Harry Kane con un disparo ajustado al palo izquierdo del guardameta Lunin.

El despiece de Paco González

El director de Tiempo de Juego, Paco González, no ha dudado en analizar la jugada y señalar la responsabilidad del futbolista brasileño. Según el periodista, el problema radica en la toma de decisiones de Vinicius cuando baja a recibir el balón.

EFE Los jugadores del Real Madrid tristes después de recibir un gol del Bayern

González ha profundizado en su crítica, describiendo el pase del jugador como una acción indefendible para su compañero. El comunicador ha insistido en que Vinicius le mandó "un globo imposible de domar entre seis alemanes", una pelota que, en su opinión, estaba inevitablemente destinada a ser recuperada por el rival.

El periodista incluso ha propuesto una solución táctica para evitar este tipo de situaciones. Ha sugerido que Vinicius se quede "arriba de 9" para que, en caso de bajar a pedir la pelota en corto, al menos no se la entregue a los jugadores alemanes.

EFE Mbappé con Laimer, en el Real Madrid - Bayern

DESCÁRGATE LA APP DE 'TIEMPO DE JUEGO' Y SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER

'Tiempo de Juego' tiene su propia app en App Store y Android, donde podrás encontrar las últimas noticias, toda la información sobre el programa, vídeos exclusivos con los colaboradores, los resultados de las principales competiciones y los programas deportivos que sólo podrás escuchar en COPE.es. También está disponible de forma gratuita en iPhone y Android la app de COPE con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias y la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil.

Además, puedes seguir a Tiempo de Juego en Google Discover. El buscador de noticias permite seguir a Tiempo de Juego para que los oyentes puedan estar informados de la última hora de lo que ocurre en el deporte de España y de todo el mundo con tan solo un click desde su móvil. Pincha aquí para saber cómo configurar tu móvil y así poder ver los mejores análisis, entrevistas o comentarios de nuestros comunicadores más destacados.

También puedes ver en directo cómo retransmitimos los grandes partidos en nuestro canal de Youtube de Tiempo de Juego y ver el mejor análisis en el canal de El Partidazo de COPE, cada noche en directo, con Juanma Castaño.