David Sánchez ironiza con la teoría más insólita sobre el caso Rubiales: "Que no sea un montaje, me lo tienen que explicar; esa forma de esquivar los huevos..."

El Partidazo de COPE ha sido testigo de un intenso debate sobre la situación de Luis Rubiales. La discusión ha girado en torno a si el expresidente está "fastidiado" por la polémica o, por el contrario, "contento porque es noticia en todas partes", una pregunta lanzada por Joseba Larrañaga a los tertulianos.

Frente a la duda, el colaborador Isaac Fouto se ha mostrado convencido de la primera opción. "Yo creo que muy contento no debe estar", ha asegurado, insistiendo en que, desde su punto de vista, Rubiales "está muy fastidiado".

La IRONÍA SOBRE LA POSIBILIDAD del montaje

Sin embargo, la perspectiva más sorprendente la ha aportado David Sánchez, quien ha puesto en duda la veracidad de los hechos con una irónica sospecha. "A mí que no sea un montaje, me lo tienen que explicar", ha afirmado el periodista deportivo durante el programa de la Cadena COPE.

Sánchez ha justificado su escepticismo calificando la situación como "una historia tan friki" que le resulta difícil de creer, llevándole a pensar que se trata de "un montaje". Ante su postura, el propio Larrañaga ha bromeado con él: "A ti David te gustaría que fuera un montaje, o sea, dime la verdad, te encantaría".

Para ilustrar lo rocambolesco del suceso, el colaborador ha llegado a compararlo con el recordado incidente protagonizado por Paco Porras, Tony Geniel y Loli Álvarez, quienes estrellaron un coche. "No veo tanta diferencia", ha concluido Sánchez, subrayando el nivel de extrañeza que le produce el caso Rubiales.