Santi Cañizares habla de las nuevas camisetas de la selección española: "Parece de entrenamiento"

Este miércoles, Adidas presentó las camisetas locales de 22 selecciones de cara al Mundial 2026, entre las que se incluyen las de Argentina, Bélgica, Alemania, México y como no la de España. Una equipación que la selección española estrenará el próximo martes 18 de noviembre contra Turquía, tal y como anunció la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

ADIDAS ADIDAS lanza 22 camisetas locales exclusivas

INSPIRADA EN LA BANDERA Y EL ESCUDO NACIONAL

La camiseta está inspirada en la bandera y el escudo nacional y representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas del fútbol, buscando conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala de la Copa del Mundo.

Se han incorporado tejidos elásticos mecánicos 3D con tecnología 'climacool+' de Adidas, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los jugadores secos por más tiempo, garantizando la máxima ventilación incluso en los climas más exigentes.

Sefutbol España ha presentado su camiseta para el Mundial 2026, que estrenará en el partido ante Turquía.

SANTI CAÑIZARES OPINA SOBRE LAS CAMISETAS DE LA SELECCIÓN

Este miércoles se habló en El Partidazo de COPE tanto de esa primera equipación de España como de la segunda, que estará compuesta por una camiseta de color blanca con ribetes rojos y amarillos y pantalón y medias de color rojo. Una vestimenta que, aunque todavía no es oficial, sí se ha filtrado su diseño en los canales habituales de internet.

"Estoy rotundamente en contra de que vistamos una segunda equipación blanca y roja, como si fuéramos Polonia. Nunca hemos vestido esos colores y no lo entiendo", comentaba Santi Cañizares.

Y añadía: "Algún día sí hemos jugado de amarillo, pero era una identidad que habíamos cogido y no una copia".

Juanma Castaño enseñaba a Santi Cañizares la camiseta y para finalizar el exportero decía: "Sí, parece de entrenamiento".

