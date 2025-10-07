Deco, director deportivo del Barcelona: "Si creemos que la calidad está por delante del trabajo, tenemos un problema"

Deco, director deportivo del FC Barcelona, ha analizado la situación del equipo tras las dos derrotas consecutivas ante el PSG (1-2) y el Sevilla (4-1). En un avance de una entrevista con el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio, ha lanzado un aviso contundente a la plantilla dirigida por Hansi Flick.

El ejecutivo azulgrana ha querido rebajar la euforia generada la temporada pasada, señalando que el éxito solo es posible con el esfuerzo colectivo. "No somos tan magníficos o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Sí somos un gran equipo cuando trabajamos, cuando vamos todos a una, pero no cuando no somos capaces de sacrificarnos para el compañero, que muchas veces pasa eso", explicó.

"Somos un equipo muy difícil de abatir cuando somos así y además tenemos calidad, pero si creemos que la calidad está por delante del trabajo, tenemos un problema", afirmó