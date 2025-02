Dani Senabre está "al cien por cien" con el Real Madrid en esta postura contra la RFEF: "Que lo pida"

En medio de la creciente tensión entre el Real Madrid y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los recientes comentarios del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el programa El Partidazo de COPE, han reavivado el debate sobre la transparencia en la gestión del arbitraje en el fútbol español, especialmente después de las controversias surgidas en el partido entre el Espanyol y el Real Madrid. Las palabras de Louzán, a pesar de buscar calmar la situación, han generado una respuesta sorprendente, con Dani Senabre mostrando su total apoyo a la postura madridista en cuanto al acceso a los audios del VAR.

En El Partidazo de COPE, Rafael Louzán reconoció que la RFEF no tiene "nada que ocultar" en relación con los audios del VAR de la polémica jugada en el Espanyol - Real Madrid. Sin embargo, añadió que, aunque el acceso a estos audios sería lo habitual, había ciertas preocupaciones sobre cómo podrían ser utilizados de forma "perversa" o malinterpretados si se entregaran sin ningún filtro. Este argumento despertó las críticas de muchos, especialmente de aquellos que, como Dani Senabre, consideran que la opacidad en la gestión de los arbitrajes solo alimenta las sospechas y desconfianza en el sistema.

Louzán también mencionó que los audios de otras competiciones, como la Premier League o la Bundesliga, se muestran "editados", y que no sería diferente en España. A pesar de esto, se mostró abierto a la posibilidad de proporcionar los audios al Real Madrid, siempre y cuando no se manipularan de forma negativa.

La respuesta más tajante vino de la mano de Dani Senabre, quien, en El Partidazo de COPE, dejó claro que estaba "al cien por cien" con el Real Madrid. Senabre defendió la idea de que los audios del VAR deberían ser entregados a todos los clubes que lo pidieran, sin excepciones ni filtros. Según Senabre, la transparencia es clave para garantizar la justicia en el fútbol, y no entender que los árbitros deben dar acceso a sus conversaciones solo alimenta la desconfianza hacia el arbitraje.

Para Senabre, el hecho de que la RFEF se resista a entregar los audios completos sin editar es un indicio de que hay algo que no se está haciendo bien. "No entiendo que no quieran dejar los audios a cualquier equipo que lo pida, incluso aunque haya hecho un comunicado rajando de ti", declaró el periodista, haciendo referencia a la necesidad de que los árbitros sean responsables de sus decisiones y, por tanto, de la transparencia en su comunicación.

En su intervención, Louzán también abordó su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Según Louzán, ambos han tenido conversaciones sobre la necesidad de trabajar juntos para modernizar el arbitraje español, aunque reconoció que no todo lo que dice el club blanco es compartido por él. Además, expresó que el Real Madrid debería reflexionar y entrar en razón, considerando que su postura ha sido condenada por muchos otros clubes, incluida la UEFA.

Louzán también se mostró confiado en que los cambios que se están impulsando en el Comité Técnico de Árbitros, inspirados en los modelos de arbitraje de países como Inglaterra o Alemania, llevarán a una mayor independencia y eficiencia en las decisiones arbitrales. Sin embargo, la pregunta de si estos cambios serán suficientes para calmar los ánimos sigue siendo una incógnita.

EFE Rafael Louzán

El debate en torno a la transparencia de los audios del VAR refleja una cuestión mucho más amplia: la necesidad de establecer un sistema de arbitraje que sea percibido como justo y equitativo por todos los equipos, incluidos los más grandes, como el Real Madrid. Aunque Louzán sostiene que no tiene nada que ocultar, la insistencia del Real Madrid y de figuras como Dani Senabre en que los audios sean accesibles a todos pone de manifiesto la falta de confianza en el sistema actual.