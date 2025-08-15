Un exjugador del Betis expresa su miedo por el traslado a La Cartuja: "Tendrás más apoyo, pero..."

El Real Betis jugará esta temporada y la siguiente en el Estadio de La Cartuja. Esto se debe a que el conjunto verdiblanco va a continuar con la remodelación del Estadio Benito Villamarín. A principios de mayo, la entidad presidida por Ángel Haro lanzó la campaña de abonados ante la necesidad de informar a los béticos de los cambios, sobre todo a la hora de asignar los asientos para los socios.

más derrotas que victorias

El primer partido oficial del Betis en la Cartuja fue en el tramo final temporada 2006-2007 ante el Villareal que curiosamente entrenaba su actual entrenador, Manuel Pellegrini. El motivo principal fue que un aficionado del Betis le lanzó a Juande una botella durante un duelo copero contra el Sevilla. El partido ante el equipo groguet finalizó 3-3. En esa misma campaña, el equipo de Heliópolis jugó dos partidos más ante Real Sociedad y Getafe que se saldaron con 0-1 y 0-2 respectivamente.

Kiko Redondo El once del Betis que jugó contra el Valladolid en La Cartuja el 7 de mayo de 2008

En la campaña 2007-2008, el Betis volvió a jugar en la Cartuja porque un aficionado del Betis volvió a lanzar desde la grada una botella, pero esta vez a Armando, portero por aquel entonces del Athletic Club. El choque que jugaron contra el Valladolid en esa temporada terminó en empate a uno (1-1) y eso les sirvió para seguir una temporada más en Primera División.

En cuanto a victorias, el Betis solo tiene dos. La primera se produjo en agosto de 2004 en las semifinales de la Kappa Cup, un trofeo veraniego que se inventó la marca italiana para equipos que vestían su ropa. El rival al que batió fue al Partizan de Belgrado con el solitario gol de Lembo (1-0). La segunda es la más especial ya que venció en la final de la Copa del Rey del año de 2022 al Valencia.

la preocupación de oli

El lunes en El Partidazo de COPE se sacó este tema y una de las personas que dio su opinión fue Oli, exjugador del Betis entre los años 1997-2000 y comentarista actual de Tiempo de Juego. Esto fue lo que comentó acerca del traslado del Villamarin a la Cartuja: "Creo que en toda mudanza hay cierta incomodidad. A ver como le sienta al Betis y a la afición. El equipo en vez de tener 50.000 béticos va a tener 70.000. Eso significa que vas a tener más apoyo, pero el detalle hay que tenerlo en cuenta".