Gonzalo Miró señala cuál es el objetivo de que se juegue el Villareal-Barcelona en Miami: "No sirve para acortar diferencias"

Desde que se anunció que se iba a solicitar que el duelo entre Villareal y FC Barcelona correspondiente a la jornada 17 se jugase en Miami, varios clubes de LaLiga se han pronunciado al respecto. Uno de ellos ha sido el Real Madrid, quién sacó un comunicado al respecto mostrando su profundo rechazo.

Alamy Stock Photo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante el partido del Grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el Real Madrid CF y el Al-Hilal SFC en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Mientras la lluvia de críticas sigue sin cesar, el Villareal sí que está por la labor de irse hasta Estados Unidos para jugar un partido de la competición doméstica. Sin irnos más lejos, Fernando Roig, presidente del Villareal, anunció en una rueda de prensa que los abonados del equipo amarillo tendrían facilidades para ver el partido contra el Barcelona. Entre ellas están la de tener pagado el viaje y la entrada para el choque contra el equipo de Hansi Flick.

la afe también se niega

El malestar de los equipos españoles se ha trasladado hasta la AFE. Desde el sindicato presidido por David Aganzo se ha cuestionado que el tema se haya tratado de forma unilateral por parte de la RFEF y LaLiga, sin tener en cuenta la opinión de los jugadores. Además, la AFE requirió más información de cómo va a ser partido y por eso votó en contra a esta decisión.

David Aganzo, presidente de la AFE, en El Partidazo de COPE

gonzalo miró señala lo más importante

Un día más, José Luis Corrochano habló en El Partidazo de COPE sobre este asunto que está acaparando todas las atenciones en el fútbol español. Como suele hacer con todos los temas que tiene a su alcance, Gonzalo Miró dio su opinión y arrancó de la siguiente manera: "A todos los equipos les parece mal el modelo de negocio. Es verdad que eso luego repercute directamente en los clubs, pero no acorta las diferencias de competitividad entre los mismos, sino que las amplía todavía más".

A continuación, Gonzalo Miró explicó la clave para entender todo lo que se está hablando acerca del partido entre groguets y azulgranas: "La cosa es, ¿Cómo repercute eso de manera directa en la competición? Ese es el tema porque no va a servir para acortar diferencias. Habrá que ver también como les afecta a los aficionados del Villareal el hecho de que no puedan ver al Barcelona en su estadio".

Para terminar dijo: "¿A qué precio desvirtúas la competición? Porque a lo mejor lo desvirtúas de una manera leve. Ese dinero que se va a embolsar, ¿Va a hacer que LaLiga se acerque directamente a la Premier? Eso no pasa".