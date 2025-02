La reflexión de Quique Sánchez Flores sobre la polémica arbitral: "Los que más deberían quejarse..."

Quique Sánchez Flores, actualmente sin equipo, pasó por Esports COPE para analizar la actualidad en LaLiga. El técnico madrileño reconoció que está "con ganas" de volver a entrenar tras "volverse a juntar" con su familia.

A sus 60 años recién cumplidos, Sánchez Flores destacó "la mentalidad" del Barcelona de Hansi Flick. "Es lo que más me gusta. Cuando van ganando no se cansan de atacar. Me recuerda a los equipos grandes que juegan en otras ligas. Que la hayan recuperado es de un equipo grande".

Y elogió la aportación de Lamine Yamal, Cubarsí o Pedri, entre otros. "Es una aventura nueva. Es poner el barco a navegar con una alegría que pocos equipos en Europa la tienen. Es el equipo más ofensivo de LaLiga", agregó.

Tiempo de Juego Lamine Yamal y Hansi Flick

Sin embargo, lo que menos le gusta es "la defensa adelantada" porque "depende mucho de una presión en condiciones". "Cuando el equipo no presiona y el rival piensa... ha perdido por jugadas idénticas", recalcó.

Preguntado por el próximo derbi entre el Real Madrid y el Atlético, cree que el conjunto de Simeone llega "en mejor momento", si bien "esto no influye".

"El Atlético llega fluido, con un sistema que le ha dado más vuelo y Simeone lo va manejando. Ancelotti es un tipo listo que sabe encontrar herramientas. No se hasta qué punto le puede pasar factura al Real Madrid el partido siguiente contra el City. Puede ser el mayor problema", advirtió.

Un partido que viene marcado por las actuaciones arbitrales y tras la carta en la que el conjunto blanco se quejaba tras el arbitraje sufrido el pasado sábado ante el Espanyol.

"En general no entiendo las quejas porque lo que veo en todos los equipos. Se quejan en algún momento de la temporada. Los que más deberían quejarse son los equipos de media tabla para abajo".

Y añadió: "No cobra sentido cuando equipos de la talla del Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, de repente, elevan una queja. Al final son equipos que casi nunca están perjudicados", sentenció.

Quique Sánchez Flores es optimista en relación a la salvación del Espanyol. "Ha pasado el tramo inicial que suele sufrir mucho en el último momento porque no tienen cerrada la plantilla".

EFE Manolo González, entrenador del Espanyol

Asimismo, destacó el buen trabajo de Manolo González al frente del banquillo perico. "La afición se está conectando. Es un equipo más cuajado, defiende mejor, ha hecho cosas interesantes. Y en ataque ha encontrado un complemento para Puado muy interesante", en referencia a una de las caras nuevas en este mercado de invierno, Roberto Fernández.