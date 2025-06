La alegría de Santi Cazorla tras superar al Almería: "Si sube el Real Oviedo y yo me encuentro bien voy a querer seguir sumando"

Juanma Castaño pudo charlar con el héroe del oviedismo en la noche de este miércoles. Santi Cazorla saltó al descanso del partido de playoff entre Real Oviedo y Almería y marcó de falta directa y mandó al equipo asturiano a la final por el ascenso a Primera División.

Isaac Fouto, con el micrófono inalámbrico de El Partidazo de COPE, se llevó a Cazorla al punto exacto donde el jugador del Real Oviedo marcó de falta.

EFE Cazorla celebra el 1-1 del Oviedo contra el Almería.

Lo curioso es que, para un diestro, fue un gol con su pierna zurda: "Siempre he sido más diestro, pero con la lesión perdí un poco de fuerza y estoy cómodo con la izquierda".

Fue el gol del 1-1 (3-2 en el global) porque el Almería se había adelantado en la primera parte. Cazorla reconoce que al equipo le pudo afectar la ventaja obtenida días atrás en la ida: "En la primera parte nos superaron por completo, quizás inconscientemente nos afectó la ventaja en el marcador de la ida".

Luego, en la segunda, con el Almería estrellando varios balones al palo, "el equipo supo sufrir".

Ahora, le queda esperar quién será su rival por subir a Primera: el Mirandés o el Racing de Santander. "el Mirandés sería la sorpresa pero por méritos propios y el Racing tiene talento arriba", comentó sin declarar si prefiere a uno o a otro, pero sí reconoció que disfrutará del partido "tranquilamente".

Su entrenador, Paunovic, dijo de Cazorla al término del partido como " un honor tenerlo aquí, es más que un profesional. Nos beneficiamos de su buen humor y de todo lo que hace. Representa lo que es este equipo y lo que Asturias", a lo que el jugador reaccionó de la misma manera: "Muy agradecido por las palabras, tenemos una gran relación, se procupa mucho por mí para regular las cargas y yo también estoy para ayudarle".

Esta noche no fue titular en el Tartiere, y aunque reconoció haberse "puesto un poco triste", la no titularidad no es "como cuando era joven, donde me habría molestado más la suplencia, pero ahora tengo otras prioridades".

Cazorla no puso problema si tuviera que jugar 90 minutos y se ve con fuerza. Lo único que no aún no sabe a ciencia cierta es qué hará la próxima temporada. El jugador de 40 años respondió: "Si sube el Oviedo, aparte de celebrarlo, no sé lo que haré", confesó.

En cualquier caso, "será una decisión más personal que institucional pero si me encuentro bien voy a querer seguir sumando en casa", confesó.