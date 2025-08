Antonio Lobato confiesa cuánto le queda como narrador de Fórmula 1: "Entre Fernando Alonso y yo..."

Pocos nombres en el periodismo deportivo español están tan ligados a la Fórmula 1 como el de Antonio Lobato. Su voz está grabada en la memoria colectiva de varias generaciones de aficionados que vivieron, gracias a él, el fenómeno Fernando Alonso. En una extensa charla con Isaac Avilés en El Partidazo de COPE, Lobato repasa con honestidad su trayectoria y reflexiona sobre cuánto tiempo más piensa seguir narrando carreras.

En un descanso entre Grandes Premios, Antonio compartió una de sus últimas aventuras personales: un viaje en moto por los Alpes con su mujer. “Hemos hecho como 4.500 km en 12 días. Ha sido una paliza, pero ha merecido la pena”, contaba entre risas. Esta escapada no habría sido posible en sus años más frenéticos, cuando “190 días al año fuera de casa durante más de una década” eran la norma.

“La gente ve lo bonito: viajar, estar en el paddock… pero lo cierto es que yo no vivía”, confiesa. Su etapa como director, presentador y narrador en Telecinco y La Sexta le dejó grandes recuerdos, pero también un fuerte desgaste. “Volvía de un Gran Premio y no iba a casa, iba a la oficina a montar el siguiente espectáculo”. Lobato ya explicó en una entrevista en Herrera en COPE que incluso se planteó abandonar el periodismo por completo (escúchalo aquí).

Lobato ha rebajado el ritmo. Hoy se limita a narrar, comentar y disfrutar más del proceso. “No quiero ser jefe otra vez”, reconoce con determinación. Fue una condición que puso cuando Movistar le llamó para incorporarse al proyecto de pago: “No viajo y no dirijo”.

El boom de la Fórmula 1 en España

La historia de Antonio Lobato con la Fórmula 1 es también la historia del crecimiento de este deporte en España. “Yo no era un especialista en motor. Me enamoré del producto en 2004 y me lancé”, explica. Aquel año se convirtió, a contrarreloj y casi por descarte, en el narrador de las carreras. “Me pusieron una cinta del Giro de Italia y era yo narrando. Me dijeron: ‘El narrador vas a ser tú’”. Lobato rememoró cómo vivió aquel giro de su carrera en esta entrevista de El Partidazo de COPE.

Con Fernando Alonso como punta de lanza, el equipo de Telecinco logró un hito impensable. “En 2005 triplicamos las audiencias de TVE del año anterior. Tuvimos picos de seis millones de espectadores”. Más allá de las cifras, lo que logró Lobato fue convertir la F1 en un fenómeno de conversación nacional. “Querían que mi madre y mi cuñado entendieran la Fórmula 1. Ese era el reto”.

Una vida entre circuitos, maletas y cabinas

Hoy, la pasión ha cambiado, pero no ha desaparecido. “Fernando ya no está luchando por títulos, pero seguimos disfrutando”, admite. También reconoce que en los últimos años ha pasado por momentos de desilusión, incluso antes de la Fórmula 1: “Estuve a punto de dejar el periodismo. Volvía a casa con dolor de estómago todos los días”. En una emotiva conversación con Alberto Herrera, explicó que incluso atravesó una difícil situación familiar relacionada con el cáncer, que le hizo cambiar de prioridades (lee aquí la entrevista completa).

Los altibajos emocionales también han llegado dentro del circuito. Lobato confesó recientemente que vivió el momento de mayor miedo de su carrera durante una retransmisión en directo: “Nos matamos”. (escucha ese momento aquí).