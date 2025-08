Guille Uzquiano reclama regulación para evitar desigualdades entre los clubes de diferentes mercados: "Entiendo a Tebas, pero..."

La Premier League está volviendo a arrasar con todo el mercado de fichajes durante la actual ventana estival, previa al arranque de la temporada 2025-2026.

Las cifras, que superan los 2000 millones de euros de gasto, hacen que la inglesa sea la Liga que más gasta de todo Europa. Solo lo que han gastado este verano los clubes ingleses supera a lo que han gastado España, Italia y Alemania juntas.

Liverpool.com Wirtz, nuevo jugador del Liverpool

Los equipos españoles, de 'secano'

En Inglaterra, se ha registrado fichajes como el de Wirtz al Liverpool por 125 millones, el de Zubimendi al Arsenal por 70 millones, el de Gyökeres al Sporting de Portugal por 65 millones o el de Joao Pedro al Chesea a cambio de 63 millones al Brighton son solo una muestra de lo potentes que están, económicamente hablando, los clubes de la Premier.

En LaLiga, apenas se han gastado, entre los 20 clubes, 470000 euros. La mayoría de equipos han vuelto a recurrir a las cesiones. El Barcelona, vigente campeón de LaLiga, hasta el momento, solo ha tenido que pagar por el traspaso de Joan García (25 millones al Espanyol).

EFE Joan García, durante un entrenamiento con el Barça

Solo Real Madrid y Atlético de Madrid han podido desembolsar este verano más de 150 millones de euros cada uno, pero no es extraño ver que clubes que tienen aspiraciones europeas, como el Valencia, no ha llegado a los 5 millones; el Sevilla se ha reforzado con jugadores libres y cedidos; el Athletic se queda en 12 millones, etcétera.

El diagnóstico de Guille Uzquiano

En El Partidazo de COPE de este jueves, que coincidía prácticamente con el último mes para realizar nuevas contrataciones en LaLiga, varios de los comentaristas invitados se llevaban las manos a la cabeza al escuchar cómo LaLiga parece quedarse a la retaguardia de Europa.

Gonzalo Miró opta por ser práctico y "poner en valor lo bien que hacen las cosas los equipos de la Premier: no por lo que gastan sino porque tienen la posibilidad de gastarlo".

Guille Uzquiano pidió algo que no parece fácil: "Debería haber una igualdad a la hora de regular los mercados. No puede ser que en LaLiga, en el caso de Tebas, que entiendo que lo hace para que no quiebren los clubes, pone unas trabas que hacen anticompetitivos a los equipos", advirtió.

Pidió reconocer el mérito que tienen los equipos españoles, "que siguen compitiendo en Europa con estas desigualdades. Porque que un recién ascendido en la Premier se pueda gastar más de cien millones de euros, y en España estemos fichando jugadores desconocidos, cedidos o que los directores deportivos tengan que ir a buscarlos a mercados desconocidos me parecen de una desigualdad y una injusticia muy grande".