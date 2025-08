La reflexión de Gonzalo Miró sobre la carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1: "Como casi todos los años"

La situación de Fernando Alonso en la Fórmula 1 ha vuelto a protagonizar el debate deportivo en El Partidazo de COPE. Antes de que Antonio Lobato y Carlos Miquel llegasen con su habitual sección El Souflé, el conductor del programa, Joseba Larrañaga, planteó una conversación entre tertulianos sobre el estado actual del piloto asturiano en Aston Martin y el rumbo que está tomando su escudería en mitad de una temporada gris.

En medio del análisis colectivo, fue Gonzalo Miró quien expresó la idea que mejor resume el sentir de los seguidores del piloto bicampeón del mundo: "Como casi todos los años...", dijo con resignación, en referencia a la promesa cíclica de que "el año que viene será mejor" para Alonso.

"Siempre están enfocados en el coche del año que viene"

Desde el arranque del tramo final del programa, Larrañaga quiso sacudir la desilusión que rodea al llamado “gran circo”, pero rápidamente el tono viró hacia la frustración que generan las decisiones de Aston Martin. “Estamos un poco de bajón, pero hay que buscar estímulos”, comentaba el presentador. Sin embargo, ni el humor ni la ironía salvaron un debate que terminó girando en torno al eterno retorno del discurso de futuro.

“Lo que tienen es un problemita con las estrategias, ¿no? Ahí sí que hay que darle una vueltecilla”, apuntó Gonzalo Miró, dejando entrever que los errores no están únicamente en el diseño del coche, sino también en la toma de decisiones en carrera. En ese sentido, Joseba Larrañaga admitió con tono pesimista que las mejoras no siempre ayudan: “Que si cambian el alerón, que si cambian el suelo, que si no sé qué... y al final va la cosa peor”.

Alamy Stock Photo ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR25, retrato durante el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2025, 13.ª ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2025 del 25 al 27 de julio de 2025 en el Circuito de Spa-Francorchamps

El foco se desplazó hacia el trabajo de Newey, el ingeniero estrella de la Fórmula 1 que, según los tertulianos, podría estar detrás de parte del diseño para el futuro monoplaza. Fue entonces cuando surgió la duda irónica de si el coche de Alonso lo ha “pintado a mano” algún creativo, entre bromas de David Sánchez y Ángel García sobre la falta de competitividad. “Pero con la morterada que le pagan, digo yo que un par de arreglitos le podrían hacer”, remató Ángel.

"Está siendo un poco descorazonador"

Uno de los momentos más ilustrativos llegó cuando Joseba recordó que el enfoque ya está completamente puesto en el coche del próximo año, debido al importante cambio de reglamentación en 2026. Algo que provocó la réplica de David Sánchez, quien afirmó: “Yo me preocupo por las piezas de mi coche, el que tengo ahora, no con el que tendré de aquí tres años”.

Gonzalo Miró recogió ese sentir con una frase que condensó el desánimo de muchos aficionados: “Siempre están enfocados en el coche del año que viene”, y acto seguido, añadió resignado: “Como casi todos los años”. Una reflexión que describe a la perfección la sensación de estancamiento que rodea la trayectoria de Fernando Alonso en esta etapa de su carrera.

Alamy Stock Photo SPA FRANCORCHAMPS, BÉLGICA. 25 DE JULIO DE 2025. FERNANDO ALONSO, DEL EQUIPO DE F1 ASTO MARTIN ARAMCO

Pese a los intentos de buscar algo de optimismo en el cambio de normativa o en el futuro Gran Premio de Madrid, los tertulianos coincidieron en que, por el momento, el presente es difícil de defender. Lo resumió Larrañaga al cierre del debate: “Está siendo un poco descorazonador, ¿eh?”

La conversación continuaría luego con el análisis técnico de Antonio Lobato y Carlos Miquel, pero el malestar ya estaba sembrado. Porque a estas alturas, la esperanza en torno al talento de Alonso parece haberse desgastado más que sus neumáticos en un circuito urbano.