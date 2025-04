La condena de Juanma Castaño a quienes silbaron en Mendizorroza el minuto de silencio en memoria del Papa Francisco: "Y si no eres católico..."

Una de las imágenes más llamativas, y no para bien, que dejó la jornada 33 de LaLiga en Primera División se produjo en el Estadio de Mendizorroza, donde se enfrentaron el Deportivo Alavés y la Real Sociedad.

LaLiga Minuto de silencio de los jugadores del Deportivo Alavés por la muerte del Papa Francisco

Y como en todos los partidos de dicha jornada, se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del Papa Francisco. Sin embargo, lo ocurrido en Vitoria no pudo pasar desapercibido.

Primero, en Tiempo de Juego, fueron Marco Antonio Sande y Roberto Arrillaga quienes informaron de lo sucedido: un grupo no muy numeroso de aficionados decidieron hacerse notar en pleno minuto de silencio. No hubo un silencio apabullante, como se registró en la mayoría de los estadios españoles, porque esos sujetos lo mancharon con pitos que se oyeron nítidamente.

"Es una cuestión de respeto y de educación, no de creer", denunciaba primero Paco González en directo al comienzo del partido.

LA CONTUNDENCIA DE JUANMA CASTAÑO: "HAY QUE SER ANIMAL"

Aunque mucho más contundente fue después Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

"De este partido tengo que decir una cosa", anunciaba Castaño. "Ha habido algunos, pocos, supongo, que han pitado el minuto de silencio al Papa Francisco. Me parece increíble pitar un minuto de silencio", denunció aunque incidió en la gravedad de hacerlo cuando lo que se hace es respetar la memoria de alguien como el Papa: "Especialmente, por una persona que se ha ido hace dos días y que estaba en el mundo para hacer el bien".

Papa Francisco en el Vaticano

La indignación del director de El Partidazo de COPE fue 'in crescendo': "Es increíble ¿Hasta dónde puede llegar la falta de tacto y de respeto del ser humano?" y lanzó un mensaje a quienes pitaron motivados, quizás, por ser contrarios a la Iglesia Católica: "¿No estás de acuerdo, o no eres católico, no te gusta la fe católica, la Iglesia o lo que sea? Pues calla. Deja que los católicos lo celebren o lo homenajeen como merece", incidió antes de concluir con una valoración mucho más imponente: "Hay que ser animal, de verdad. Hay que ser animal", concluyó.

Las muestras de dolor por el fallecimiento del Máximo Pontífice llegan estos días desde todos los rincones del deporte en nuestro país. LaLiga no ha sido la única entidad en realizar esta muestra de respeto: en países como Italia o Argentina, con los que el Papa Francisco tenía mucha más vinculación, han llegado a aplazarse algunos encuentros para poder guardar el riguroso luto.