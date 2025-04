La lección de deporte y vida del Papa Francisco que recordó Manolo Lama el día de su muerte: "Hay que tener dos cosas"

El programa Deportes COPE de este lunes que dirige y presenta Manolo Lama también quedó impregnado por la triste noticia de la muerte del Papa Francisco.

Lama dio cuenta de las muchas muestras de dolor y de respeto procedentes de clubes y deportistas que quisieron tener un recuerdo para la figura del Papa.

Como buen argentino, era un fanático del fútbol y jamás ocultó su amor por los colores de San Lorenzo.

El Papa Francisco, con la camiseta de San Lorenzo

Con tan solo nueve años y de la mano de su padre, el Papa Francisco presenció por primera vez un partido en la cancha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Tampoco se perdía un partido de la selección argentina, con la que sufría hasta tal punto de reconocer que no era ni siquiera bueno para su salud.

Se ha llegado a filtrar que el estadio de su San Lorenzo llevará precisamente su nombre.

También llegó a 'mojarse' en el debate entre Messi y Maradona: "Me salgo y apuesto por un brasileño como Pelé", comentó para sorpresa de todos. Y por los dos astros argentinos le llegó a preguntar de una forma muy particular el periodista Jordi Évole: "¿Es un sacrilegio decir que Messi es Dios?", le preguntó al Pontífice. "En teoría, es un sacrilegio. No se puede decir eso, yo no lo creo. La gente dice 'Dios, yo te adoro...' Adorar, solamente a Dios. Son expresiones de la gente, 'este es un Dios con la pelota en la cancha'. Son modos populares de expresarse", reflexionó.

Después de repasar algunos de los hitos de su vida más destacados relacionados con el mundo del deporte y, en concreto, del fútbol, Manolo Lama quiso quedarse con una particular reflexión que hizo el Papa Francisco en la entrevista que concedió en 2021 a Carlos Herrera para Herrera en COPE, sobre las cualidades que debería tener un buen deportista: "Para ser un buen futbolista, hay que tener dos cosas: saber trabajar en equipo y no ser, como decimos en Buenos Aires, en nuestro argot, uno que se 'morfa' la pelota, sino siempre en equipo. Y segundo, no perder el espíritu amateur. Cuando en el deporte se pierde ese espíritu de amateur, se empieza a comercializar demasiado. Y hay hombres que han sabido, lamentablemente diría así, no dejarse manchar por esto, sino derivar sus ganancias y todo para obras de bien, fundaciones y eso".