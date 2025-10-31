La comparación del entrenador del Puerto de Vega con el Celta: "¿Cuántas luces habrá en Vigo en Navidad? Aquí, dos o tres"

El Celta sufrió este jueves para eliminar en la primera ronda de la Copa del Rey al Puerto de Vega, equipo de la Autonómica Asturiana. Los asturianos se dejaron la piel ante su afición que llenó las gradas de El Pardo.

Y el gran protagonista del encuentro, o mejor dicho, del postpartido, ha sido Javi Prendes. El técnico del equipo asturiano ha dejado unas declaraciones muy llamativas en la rueda de prensa, donde ha cargado contra la falta de meritocracia y de oportunidades en el fútbol.

Unas palabras por las que le ha preguntado Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. "Pienso que realmente uno hace méritos para ascender y nunca lo llaman. Son unas palabras que dije en general. Por ejemplo, a Claudio Giráldez sí le dieron esa oportunidad. Pero pocas veces sucede eso y por mucho que hagas no te dan esa oportunidad", empezó diciendo Javi Prendes.

Y añadía: "Hice méritos muchas veces ascendiendo a equipos y casi nunca me llamaron. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no me llamaron? Esto es como hacer una carrera y al final del curso aprobaste o suspendiste. Pues esto es lo mismo, si haces méritos en Tercera deben darte la oportunidad en Segunda B y viceversa".

Para finalizar, realizaba una pequeña comparación entre ambos equipos. "Lo hicimos muy bien en el partido y el Celta no metió gol hasta el minuto 55. Y debo recordar una cosa: ¿Cuántas luces habrá en Vigo este año en Navidades? Pues en Puerto Vega habrá dos o tres", explicaba Javi Prendes. Y agregaba: "Es decir, muchas veces nos enfrentamos a transatlánticos y tenemos un bote de remos. Y hemos hecho muchos méritos para competir contra un Celta que está realizando una buena temporada".

LAS 'RAJADA' DE JAVI PRENDES EN RUEDA DE PRENSA

"En este puto país entrena quien conoce a un presidente; por méritos propios nadie asciende y tenía que ser así. Si hiciste una buena temporada, te dan la oportunidad de entrenar a un equipo superior, pero puedes hacer muy bien las cosas que no te llama nadie si no conoces a un presidente. Esto pasa aquí en España; en Alemania e Inglaterra, no", empezó diciendo Javi Prendes tras el partido.

El entrenador se fue 'calentando' y agregaba: "Méritos propios, es lo que hay que hacer. Y no me canso de decirlo. Si hiciste los deberes, subes, y si no lo hiciste, desciendes. Y estoy seguro de que por muy bien que lo haga yo o suba el Puerto de Vega no me llama nadie. Así nos va, así nos va...".

Para finalizar, dijo: "Me da igual. Yo digo la realidad, lo que siento y lo que veo. Estamos en un país democrático y cada uno puede expresarse como quiera. Que den la oportunidad como e Celta a Claudio Giráldez. Y me da igual que esto salga en cualquier medio de comunicación, porque lo que he dicho es algo reivindicativo y se tiene que decir y escuchar bien alto. ¿Cuánta gente ha hecho méritos por ascender y no le dieron nunca una oportunidad?".

Y añadía seguidamente: "Y me estoy calentando mucho. Porque... si voy a un puticlub de madrugada y firmo contratos, ahí sí te dan la oportunidad. El que salga y conozca a cualquiera entrena. Si realmente pensáramos así, nos iría mucho mejor, pero en todos los ámbitos. Ojalá me escuche mucha gente".