Cristina Gutiérrez afronta su décimo Dakar: "Hay muchos pilotos y copilotos que en las dunas sufren mareos y tienen que parar"

La piloto Cristina Gutiérrez afronta su décima participación en el Rally Dakar con más ambición que nunca. Y por eso la piloto ha pasado este lunes por El Partidazo de COPE. La burgalesa ha repasado sus sensaciones antes de viajar a Arabia Saudí para unirse a su nuevo equipo, Dacia, donde formará parte de una de las alineaciones más potentes de la competición. Consciente del nivel del equipo, su objetivo es claro: "Lo que busco es dar mi máximo, hemos trabajado muchísimo".

Un ‘dream team’ basado en la colaboración

Cristina comparte equipo con dos leyendas del motor como son Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah. Lejos de la rivalidad que se podría esperar, la piloto destaca el ambiente de cooperación. "Algo que me sorprendió mucho y que Dacia puso mucho en valor es el trabajo que hacemos los unos con los otros, la comunicación", ha explicado. Según ella, este enfoque colaborativo, con reuniones y comentarios conjuntos, es clave para la rápida evolución del coche.

Esta dinámica de equipo también implica que las órdenes llegarán en función de la carrera. "El primero que vaya en la clasificación, pues, tiene prioridad", ha admitido Gutiérrez, quien ya tuvo que sacrificarse por un compañero el año pasado. La estrategia se definirá sobre la marcha, previsiblemente a partir de la segunda semana de competición.

Aguacates, dunas y peligros inesperados

Entre los detalles más curiosos de su preparación, la piloto ha confesado que viaja con un equipaje peculiar: "una maleta de aguacates entera". El motivo es que el desayuno es una de las comidas más importantes y allí no siempre es el mejor posible. "Hubo un año que decidí meterme, pues, 20 aguacates, más o menos", ha comentado entre risas, explicando que se los prepara su frutera de confianza para que maduren progresivamente durante los 15 días.

Cordon Press Cristina Gutierrez, en el Dakar

Más allá de la anécdota, el Dakar exige la máxima concentración. La velocidad está limitada a 170 km/h por seguridad, pero los verdaderos retos son otros, como pilotar en un "mar de dunas" donde la falta de sombras a mediodía puede provocar mareos y pérdida de referencias. "Hay muchos pilotos y copilotos que tienen que parar y vomitar", ha señalado.

Sin embargo, el mayor riesgo es siempre lo imprevisible. "Los peligros están donde no te los esperas", ha afirmado. Ha recordado el gran susto que vivió en 2023, cuando el coche quedó atrapado en el barro de un río que el road book marcaba como seco y una riada repentina casi se los lleva. "Si no, estaría el coche no sé dónde, pero igual en Japón", ha sentenciado.

La leyenda de Carlos Sainz y un objetivo claro

Preguntada por la longevidad de Carlos Sainz, que compite con 63 años, Gutiérrez ha mostrado una profunda admiración. "Lo que está haciendo Carlos me parece de admirar", ha declarado, describiéndolo como "el piloto más disciplinado, más trabajador que hay ahora mismo en el Dakar". Para ella, el nivel de exigencia de Sainz consigo mismo es un ejemplo a seguir.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Carlos Sainz durante la segunda etapa del Dakar 2025.

Tras una década en la élite y con una victoria de categoría en su palmarés, Cristina Gutiérrez no se conforma. Siente el apoyo de la afición española y está lista para competir al máximo nivel. "Intentaré dar guerrilla, a ver si podemos estar ahí arriba", ha concluido, con la esperanza de que su nombre suene como ganadora de etapa en esta edición.