Joan Collet, expresidente del Espanyol, sobre la polémica alrededor de Joan García antes del derbi: "No podemos caer en el error de lo que pasó con Figo"

El expresidente del RCD Espanyol, Joan Collet, ha analizado en El Partidazo de COPE la situación de máxima tensión que rodea al próximo derbi catalán contra el FC Barcelona, especialmente centrada en la figura del guardameta Joan García. Collet, que presidió el club entre 2012 y 2016, considera que el ambiente está excesivamente caldeado. “Yo incluso creo que más de la cuenta, la verdad”, ha afirmado, añadiendo que “la cosa está demasiado caliente” y que el foco debería ponerse en la importancia deportiva del encuentro.

“Se habla demasiado de Joan García”

El regreso de Joan García al RCDE Stadium vistiendo la camiseta del Barça ha generado un profundo malestar en la afición perica. “A todos nos supo mal, fue un golpe muy duro que un jugador como Joan, que encima era de la cantera, todo lo que pasó el último partido besándose el escudo, a todos nos supo mal”, ha reconocido Collet. Sin embargo, el expresidente cree que se está llegando a un punto límite: “Estamos ya rozando el extremo, ¿no? Se puede gritar, se puede silbar, pero yo creo que de aquí ya no tiene que pasar”.

RCD Espanyol Joan García se besa el escudo del Espanyol, semanas antes de irse al Barcelona.

En este sentido, Collet ha pedido a la afición no desenfocarse de lo verdaderamente crucial y evitar situaciones pasadas. “Hay cosas más importantes, tenemos un partido muy importante, jugamos contra nuestro rival ciudadano”, ha subrayado, advirtiendo que “no podemos caer en la tentación ni en el error de lo que pasó con Figo”. Considera que el exceso de atención sobre el portero puede ser incluso contraproducente para el propio Espanyol, que llega en un buen momento de forma.

Un partido de alto riesgo a las 21:00h

La decisión de programar el partido a las nueve de la noche también ha sido objeto de crítica por parte del expresidente, quien ha recordado que no es el horario más seguro. Collet ha explicado que, durante su mandato, los Mossos d'Esquadra “siempre aconsejaban jugar a primera hora, y mejor a las 2 que a las 4 y cuarto”. Por ello, ha calificado de “increíble” que un partido declarado de alto riesgo se dispute en horario nocturno, una medida que considera contradictoria con el gran despliegue de seguridad que se organiza.

La ilusión por el derbi y el papel de Manolo gonzález

A pesar de la tensión, Collet ha destacado la trascendencia que este partido tiene para la afición. “Son las 2 horas más largas de todo el año”, ha confesado, aunque ha compartido una teoría personal basada en su experiencia: “Cuando peor hemos estado, cuando por más muertos nos han dejado, es cuando más guerra les hemos dado”.

Finalmente, el exdirigente ha elogiado el trabajo del actual entrenador, Manolo González, a quien considera una pieza clave del buen momento del equipo. “Lo que te puedo decir ahora es que Manolo es la piedra fundamental de este proyecto”, ha declarado. Según Collet, el técnico ha devuelto la ilusión y la confianza a la afición: “Eso hacía años que no pasaba, o sea, que para mí Manolo ahora mismo es imprescindible, indispensable”.