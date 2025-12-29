COPE
El Partidazo de COPE
El Partidazo de COPE

el partidazo de cope

Los gazapos de la redacción de Deportes COPE de 2025

Como es tradición al final de cada año, Heri Frade nos trae en El Partidazo de COPE el recopilatorio más completo de gazapos deportivos de COPE. ¿Quién ganará en este 2025?

Redacción de Deportes COPE de 2025
00:00
Javier Pastor

Publicado el

1 min lectura

Llega el final de 2025 y, un año más, en El Partidazo de COPE no faltamos a una de nuestras tradiciones navideñas. Como es habitual, Heri Frade ha pasado días recopilando los gazapos protagonizados por los compañeros de la redacción, y pocos se libran de salir señalados.

Heri Frade

COPE

Heri Frade

Así que ya están aquí… los "divertidos" y "temidos" errores de la redacción de Deportes COPE en 2025.

Y, como manda la tradición, también elegimos el mejor gazapo del año. No es una tarea sencilla, porque el nivel suele ser altísimo: lapsus, confusiones, toses y atragantamientos en directo, atentados contra el diccionario… todo cabe y hay ejemplos de sobra. ¿Quién se llevará el premio este año?

GAZAPOS 2025:

SE ME LENGUA LA TRABA

¡QUÉ ME LÍO!

ME MUERO

REBAUTIZOS

LOS GAZAPOS DE EL PARTIDAZO DE COPE

CONEXIONES DIFÍCILES

LOS GAZAPOS DE TIEMPO DE JUEGO

GAZAPO DE ORO 2025

Ángel García, periodista deportivo de COPE Cantabria y gran racinguista
00:00
Mejor gazapo de 2025 para la Redacción de Deportes de COPE

