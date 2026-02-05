La reacción de Siro López al conocer el descontento del Real Madrid con algunas decisiones de Arbeloa: "El club es quien le ha puesto y supongo que conocen sus ideas"

Miguel Ángel Díaz ha informado este miércoles en El Partidazo de COPE del malestar interno en el Real Madrid con los constantes cambios de demarcación de algunos futbolistas.

Según la información, el club no considera positivo que los jugadores disputen los partidos fuera de su posición natural, como por ejemplo Camavinga. El francés actuó como lateral izquierdo frente al Rayo Vallecano mientras Álvaro Carreras y Fran García estaban en el banquillo.

Y es que esta decisión de Álvaro Arbeloa no ha sido un hecho aislado. Una situación táctica que frente al Rayo Vallecano provocó el caos del equipo en varios momentos del encuentro.

Para Juanma Castaño, lo más destacado de la noticia que contaba Miguel Ángel Díaz, es que tan solo han pasado tres semanas desde que Arbeloa fue nombrado entrenador del Real Madrid y la primera información encabezada por la frase "en el club no gusta".

EFE Arbeloa, en rueda de prensa

"Mala cosa. El club se tiene que adaptar a que haya decisiones del entrenador que no le gusten. Y ese es el problema que ha tenido el Real Madrid en los últimos años", explicaba el director de El Partidazo de COPE.

Al debate se sumaba Siro López y decía: "Yo puedo entender esto porque no es normal que tres centrocampistas acaben jugando de defensa y que Gonzalo hiciera casi de centrocampista. Es normal que eso extrañe, pero estamos en lo de siempre".

El comentarista iba más allá y señalaba para finalizar: "El club es el que ha puesto a Álvaro Arbeloa en el banquillo y supongo que conocen cuáles son las ideas de Arbeloa". Sin embargo, Juanma Castaño insistía y ponía de ejemplo a Ceballos. "La idea era que no contaba con Ceballos y ahora le ha puesto", sentenciaba.