La duda que deja en Manolo Lama el penalti fallado por Vinicius: "Ha sido muy valiente chutándolo, pero hay que preguntarse si es un especialista"

El Real Madrid consiguió una brillante goleada contra el Manchester City por 3-0 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un triunfo que lideró Fede Valverde con sus tres goles marcados en la primera parte y que sirven al conjunto blanco para acercarse a los cuartos de final de la máxima competición del fútbol europeo.

900/Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol de Valverde contra el Manchester City.

dudas, goleada y un penalti fallado

El equipo madridista afrontaba rodeado de muchas dudas el encuentro ante los ingleses. Una desconfianza generada por las derrotas contra Osasuna y Getafe y la victoria sobre la bocina ante el Celta de Vigo.

El escenario no era el mejor porque, además, los de Pep Guardiola llegaban al partido con una racha de 11 partidos sin perder. Y todo ello, unido a las notables ausencias en la plantilla de Álvaro Arbeloa, era una clara llamada al pesimismo del madridismo.

Sin embargo, y pese al dominio inicial del Manchester City, el Real Madrid tuvo un encuentro muy plácido y que lo pudo ser más si Vinicius no hubiera fallado un penalti en los primeros minutos de la segunda parte. El brasileño controló un gran pase de Arda Güler, encaró la portería de Donnarumma y el portero italiano le derribó después de ser superado.

EFE Donnarumma derriba a Vinicius durante el Real Madrid - Manchester City.

El '7' del Madrid, mientras Kylian Mbappé y Jude Bellingham estén fuera, es el lanzador de penas máximas y asumió toda la responsabilidad con el objetivo de dar la puntilla al Manchester City marcando el 4-0. Pero Vinicius falló. Su lanzamiento, con un extraño salto previo, fue muy extraño y Donnarumma lo detuvo fácilmente.

¿DEBE TIRAR VINICIUS LOS PENALTIS EN EL REAL MADRID?

Un lanzamiento que en El Partidazo de COPE ha sido analizado por los comentaristas del programa. "Hay dos lanzadores, Mbappé y Vinicius. Y la decisión está tomada porque hoy no estaba Mbappé y el penalti lo ha tirado Vinicius", afirmaba Roberto Morales.

EFE Vinicius se lamenta tras fallar el penalti contra el Manchester City.

Siro López no estaba de acuerdo y comentaba: "Si los mete, no decimos nada; pero resulta que si repasas los últimos penaltis tirados por Vinicius, hay más fallos que aciertos".

Y Manolo Lama, por su parte, quiso defender al brasileño. "La pregunta o cuestión es si Vinicius es un especialista en tirar penaltis. Y sin criticar la valentía de Vinicius… yo le habría dejado el penalti a Valverde, que había marcado ya tres goles", sentenciaba el narrador de Tiempo de Juego.