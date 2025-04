Antonio Lobato detecta el problema del coche de Fernando Alonso: "Si te va tan mal..."

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este domingo en el Gran Premio de Japón, disputado en el circuito de Suzuka, al inglés Lando Norris y al australiano Oscar Piastri, ambos con McLaren. Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) se clasificaron en la undécima y decimocuarta plazas, respectivamente.

La victoria del campeón del mundo, que no ganaba desde el penúltimo gran premio de la pasada temporada en Catar y que partió desde la pole, supone su cuarto triunfo consecutivo en esta pista y el 64 de su carrera en la Fórmula Uno.

En cuarta posición cruzó la línea de meta el primero de los dos Ferrari, pilotado por el monegasco Charles Lecrerc, por delante del británico George Russel (Mercedes) y el italiano Andrea Antonelli (Mercedes).

El resultado del Gran Premio de Japón permite a Norris, ganador de la primera carrera de 2025, en Australia, mantener el primer puesto de la clasificación, pero con solo un punto de ventaja sobre Verstappen.

fernando alonso, tras la carrera

Para Fernando Alonso estar entre los once primeros "es un pequeño milagro" porque "el coche no tenía mucho 'grip'. Cambiamos los neumáticos para protegernos un poco de Tsunoda Yuki (Red Bull), para estar el once y luego, si pasa algo, ya coger los puntos. Si no llego a parar en esa vuelta, hubiese caído al 12 o 13".

"Tenemos el coche más lento en las rectas así que si caigo más atrás, luego no puedo adelantar a nadie en las rectas. Estábamos en una espiral de la que era difícil salir. Si descalifican ahora a dos o tres coches, cogeremos puntos", continuó diciendo.

EFE Fernando Alonso, en el Gran Premio de Japón

Respecto al siguiente Gran Premio, el de Baréin, que se disputará del 11 al 13 de abril, Alonso aseguró que "va a ser un circuito muy diferente". "Después de los test invernales que hicimos, nos quedamos siempre con dudas de tener un días más para probar. Con lo aprendido en las tres primeras carreras, llegar ahora a Baréin y confrontar un poco algunas cosas que teníamos dudas en los test", explicó.

"Utilizaremos los entrenos para eso allí y creo que será un fin de semana difícil otra vez, pero en fines de semana difíciles vamos a seguir intentándolo. Casi le dimos hoy al palo. No nos vamos a dar por vencidos", reveló.

ANTONIO LOBATO ANALIZA EL PROBLEMA DE FERNANDO ALONSO

Tras no conseguir ningún punto en los tres Grandes Premios de la temporada, Antonio Lobato, en 'El Partidazo de COPE' analizó el problema del coche que tiene. Primero aseguró que "no es ninguna sorpresa porque sabíamos que iba a ocurrir. El coche de este año es una prolongación del del año pasado. Y si analizas los datos de su rendimiento en distintos espacios en Suzuka, pues te das cuenta que en curva rápida va bien con Fernando, pero no es el más rápido, ni muchísimo menos. En curva media es de los últimos, en curva lenta de los últimos y en recta el último".

"Lo que pasa es que Fernando hace un poco lo de Verstappen en Red Bull, versión Aston Martin. Consigue el máximo posible. Él decía, a ver, mi carrera creo que ha sido de las mejores que he hecho en los últimos tiempos, porque he sacado todo el potencial del coche, incluso un poquito más. Y esa es la realidad", terminó diciendo el experto en motor.

