La buena racha de 'Pacha' Espino tiene un emotivo porqué: "Mi padre me está dando una 'manito'"

Alfonso 'Pacha' Espino está en racha. El jugador del Rayo Vallecano ha vuelto a marcar un golazo y vive una noche feliz en Vallecas, como confesó en una entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. El equipo ha cumplido el objetivo y ya está clasificado directamente para los octavos de final.

Un goleador inesperado

Con su último tanto, el lateral uruguayo ya suma tres goles esta temporada, igualando su mejor registro personal que databa de hace siete años en Nacional. "Me estoy equivocando seguido", bromeó el futbolista sobre su inesperada faceta goleadora. A pesar de su gran gol, Espino aseguró que el de su compañero De Frutos fue "precioso, hermoso".

El jugador también habló de su fuerte temperamento en el campo, que le ha jugado alguna mala pasada. "Soy un tipo muy calentón, que vive el fútbol con mucha pasión, por más que afuera de la cancha parezca otra cosa", explicó Espino al recordar un incidente en el que golpeó un micrófono tras un cambio. Aseguró que sus compañeros y el míster le conocen y que siempre pide disculpas cuando se equivoca.

El recuerdo más especial

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Espino habló del reciente fallecimiento de su padre. "Este mes y medio fue complicadísimo para mí", confesó. El jugador del Rayo siente que su padre le acompaña en cada partido: "El otro día, el gol casi que la mete él. Creo que me está dando una manito".

A sus 33 años, el 'Pacha' no pierde la esperanza de ser convocado por la selección uruguaya. "Mientras juegue al fútbol, voy a tener el sueño toda la vida", afirmó con convicción. Considera que mientras siga compitiendo a buen nivel en una liga competitiva, la posibilidad siempre estará ahí.

En un plano más personal, el uruguayo desveló su costumbre de tomar mate antes de los partidos para activarse gracias a la 'mateína'. También habló con orgullo de su hija de 7 años y de la curiosa coincidencia de su próximo cumpleaños, el 5 de enero, que pasará concentrado en Granada para un partido de Copa.