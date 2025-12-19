Víctor Font, en El Partidazo de COPE: "Laporta eligió ir de la mano de Florentino Pérez en la Superliga y no renovar a Messi"

Víctor Font, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, ha elevado el tono de la precampaña electoral de cara a los comicios de 2026. En una entrevista en 'El Partidazo de COPE', el que fuera rival de Joan Laporta en las últimas elecciones ha criticado con dureza la gestión del actual presidente, al que acusa de inacción, y ha exigido que el club denuncie al Real Madrid. Font, que en noviembre presentó su movimiento 'Nosaltres' para construir una alternativa, considera que Laporta ha gobernado "de rodillas delante de Florentino Pérez" durante su mandato.

Laporta promete mucho y cumple poco" Víctor Font precanditado a las elecciones del FC Barcelona

Guerra abierta con Florentino Pérez

Font se ha mostrado muy crítico con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por sus "acusaciones infundadas y cínicas" sobre el 'Caso Negreira', que, en su opinión, "ponen en duda la historia reciente del Barça y al mejor equipo de la historia del mundo del fútbol". Aunque coincide con Laporta en este punto, el precandidato ha afirmado que "muchos barcelonistas nos sentimos muy molestos también ante la indefensión". A su juicio, Laporta se ha limitado a las palabras, demostrando que "promete mucho y cumple poco".

Para Font, la respuesta del club no puede quedarse en discursos. "Con palabras, no se defiende al club, hay que actuar", ha sentenciado. Por ello, ha instado a la junta directiva a tomar medidas legales: "Lo que se debería estar haciendo es denunciar a Madrid Televisión, porque todo lo que está haciendo Madrid Televisión es adulterar la competición". También ha señalado como un "conflicto de interés" que la mujer de Mejía Dávila, delegado del Real Madrid, tenga un cargo directivo en el CTA.

Con palabras, no se defiende al club" Víctor Font precanditado a las elecciones del FC Barcelona

Dos modelos de club opuestos

El empresario ha contrapuesto su proyecto con el del actual mandatario, al que ha definido como un "modelo personalista y presidencialista". Según Font, la gestión de Laporta se ha basado en "amigos, familiares, pocos profesionales", con "muy poca transparencia" y sin contar con el socio. Ha recordado que durante todo el mandato el club ha tenido problemas "sin tener capacidad de inscribir jugadores".

Frente a ello, Font propone un "modelo absolutamente opuesto", basado en "la profesionalidad y la transparencia", donde el socio sea "la prioridad absoluta". Se ha mostrado convencido de que, en las elecciones de 2026, "la mayoría de socios van a optar por la alternativa que nosotros representamos", y ha abogado por una candidatura unitaria de la oposición para hacer frente a Laporta.

Proyecto deportivo: Flick, Messi y Haaland

En el plano deportivo, Víctor Font ha asegurado "sin lugar a dudas" la continuidad del entrenador, Hansi Flick, si gana las elecciones. Sobre un posible fichaje de Erling Haaland, ha admitido que el club "actualmente no tenemos ni capacidad para inscribir jugadores", pero afirma tener "un plan tanto económico como deportivo". Finalmente, ha expresado su deseo de que Leo Messi vuelva a estar vinculado al Barça, aunque considera que el argentino "no debería salir a apoyar ni a Víctor Font ni a nadie" porque es "patrimonio del club".