La visita del Papa León XIV busca los últimos 4.000 voluntarios

La organización de la visita del Papa León XIV a Madrid afronta la recta final de su campaña de captación de voluntarios. A falta de una semana para que se cierre el plazo de inscripción, el próximo viernes, la cifra de personas apuntadas supera ya las 6.400, un número que se acerca al objetivo de 10.000 colaboradores necesarios para el evento. El responsable de Voluntarios, el sacerdote Ángel Luis Caballero, ha explicado en el programa ‘El Espejo de Madrid’ de la Cadena COPE que el ritmo de altas es muy positivo y que la respuesta de la gente está siendo notable.

Un optimismo basado en la experiencia

A pesar de que aún faltan cerca de 4.000 personas para alcanzar la meta, Caballero se muestra optimista. “Vamos muy bien, porque ya sabes que los españoles siempre reaccionamos a última hora, y cuando se va acercando el momento emocionante”, ha asegurado. Según los datos que maneja la organización, el ritmo de inscripción es de entre 250 y 300 nuevos voluntarios cada día, una tendencia que, de mantenerse, permitiría alcanzar el objetivo. “Esta misma mañana estamos ya en 6.400”, confirmó el sacerdote.

Los españoles siempre reaccionamos a última hora"

El rostro femenino del voluntariado

El perfil de las personas que han decidido dar un paso al frente es claro: la mayoría son mujeres, representando un 67 % del total de los inscritos hasta la fecha. Sobre este dato, Caballero ha destacado el papel fundamental que desempeñan. “Sabemos que siempre la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia, son los que más ayudan”, ha afirmado. En cuanto a la edad, el grupo mayoritario se sitúa en la franja de entre 35 y 65 años, aunque seguido muy de cerca por los jóvenes.

La mujer tiene un papel muy importante en la iglesia"

Acogida e información, tareas clave

Las labores de los voluntarios serán esenciales para el buen desarrollo de la visita papal. La tarea principal será la acogida de los miles de peregrinos que se esperan, no solo de Madrid, sino de toda España. Además, se encargarán de la información y atención en las calles, sedes y durante los eventos. El objetivo, según el responsable, es que “todo el mundo pueda resolver sus dudas y sentirse que está acompañado y que está donde tiene que estar”.

Para todos aquellos que deseen sumarse, el proceso de inscripción sigue abierto a través de la plataforma oficial de la visita (conelpapa.es), lanzada el pasado 10 de marzo. Los interesados deben acceder con un correo electrónico personal, completar sus datos y, si pertenecen a alguna entidad, introducir un código facilitado por su parroquia, movimiento, colegio o universidad. Caballero ha recordado que el proceso incluye completar “todas las cuestiones legales y prácticas que la ley de voluntariado de la Comunidad de Madrid establece para cuidar, ordenar y organizar a los voluntarios”.