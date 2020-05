"Bienaventuranzas en tiempos de pandemia", una mirada desde la fe a la crisis sanitaria y social

Los obispos de las diócesis de Navarra y País Vasco han firmado una carta pastoral conjunta en mitad de la crisis que vive España en estos momentos. 'Bienaventuranzas en tiempos de pandemia' quiere ser una mirada a la crisis sanitaria y social que ha dejado la COVID 19, a la luz de la Resurrección de Cristo.

Cabe preguntarse entre noticia negativa y noticia dramática, ¿dónde está Dios en todo esto? "El tema del mal siempre es un escándalo y desde la fe puede hacer que se tambalee nuestra seguridad. Si Dios está y nos quiere y puede, ¿cómo puede permitir esto?", se pregunta uno de los obispos firmantes, el obispo de Vitoria, mons. Juan Carlos Elizalde. "El creyente, como toda persona que se pregunta por el sentido de la vida, afronta este tema. Cuando van mal las cosas, nos vemos dejados de la mano de Dios. La respuesta a esto es siempre Jesús, que efectivamente ha asumido sobre sí todas las consecuencias del mal. Desde su Resurrección, la última palabra ya no es el mal, sino la salvación y la esperanza. La manera de asumir Dios el mal es tener experiencia del mismo y acompañar desde dentro toda situación mala o injusta. Se puede responder e incluso crecer ante el mal".

Mons. Elizalde asegura en El Espejo que "el confinamiento nos ha dado posibilidad de afrontar el sentido de la vida, cómo vamos y a dónde vamos, cómo seguimos a Jesús... Y también qué urgencias tenemos que afrontar desde la fe, se han caído muchas cosas, pero ¿qué ha permanecido ahí? La atención a las personas más vulnerables y la experiencia de Dios (los sacramentos, la oración, la palabra... ) Nos ha hecho volver a lo fundamental".

La pandemia también ha afectado a nuestra forma de vivir la fe. Y nos ha hecho tener que renunciar -por el otro- incluso a que los fieles acudan a misa. Pero eso sí, "el sacramento que ha estado ahí sin ningún tipo de modificación ha sido el del matrimonio". La familia y la unión entre los cónyugues, ha sido "el sacramento que ha estado en medio de la pandemia siendo rostro de la ternura ha sido el del matrimonio". Esta situación "ha replanteado muchas cosas en la estructura y en la organización familiar. Me he encontrado con muchos niños muy contentos en el confinamiento, porque han tenido mucho tiempo a sus padres en casa. Y han tenido una convivencia que no se suele dar. Esto pone patas arribas los recursos educativos y el planteamiento familiar con nuestros niños".

Ahora, además de afrontar la crisis sanitaria, debemos poner el ojo en la crisis social: "Como consecuencia de la Doctrina Social de la Iglesia, se implican unas claves económicas y de productividad que no se limita a la limosna o a la caridad. El tener un modelo de persona desde el Evangelio, implica un modelo de sociedad y unas claves para la organización del trabajo y su dignidad que no se basa solo en la producción o en la obra final, sino en la dignidad humana porque lo hace una persona. Estamos apoyando donde las necesidades son más urgentes y donde no llega la administración".

"Nuestras diócesis hemos tenido varias reuniones con el gobierno vasco, porque convenía en la desescalada que tuviéramos claras algunas claves comunes de los lugares de culto, medidas de prevención, los plazos... La verdad que nos hemos sentido valorados y ayudados por la administración. La libertad es un valor fundamental y en momentos excepcionales tenemos que llegar a acuerdos todos los que formamos parte de la sociedad. No se ha recortado en ese sentido ni la libertad religiosa ni la libertad de expresión, porque la situación requería ciertos recortes consensuados".