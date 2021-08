El padre Will, evangelizador en Camboya gracias a Wikipedia

La Wikipedia en jemer, el idioma oficial de Camboya, sólo tiene 8 mil entradas mientras que, en italiano, por ejemplo, tiene 1 millón y medio. Esto es lo que ha motivado al padre Will, como todos conocen al misionero Guillaume Conquer, comenzar la titánica obra de generar entradas de Wikipedia en camboyano y, de paso, evangelizar. Su objetivo es alcanzar las 16 mil en un año.

El padre Will forma parte de las Misiones Extranjeras de París. Lleva dos años en Camboya, en el Vicariato Apostólico de Phnom Penh, la capital del país asiático, aunque en Wikipedia lleva desde 2008 redactando artículos. Hasta tal punto llega su implicación en la enciclopedia online que, hace una semana, organizó un seminario de Wikimanía, la conferencia anual que organiza y financia la Fundación Wikimedia. A estas alturas, te estarás preguntando qué tienen que ver la misión y la Wikipedia...

Esta muy bien que al cura éste le guste escribir en sus ratos libres, pero... ¿qué tiene eso que ver con evangelizar, que es para lo que le mandaron allí? Pues, en realidad, el padre Will continúa una larga tradición misionera francesa. En el siglo diecinueve, los intelectuales se centraron en estudiar el pali y el sánscrito, las lenguas que podrían equivaler al latín en nuestra cultura, dejando a un lado el jemer, que era la la lengua hablada por el pueblo. Fueron los misioneros los que estudiaron aquel idioma y publicaron los primeros diccionarios francés-jemer. Algunos todavía se siguen utilizando hoy en día por su precisión. Para el padre Will, su trabajo con la Wikipedia es lo mismo.

Es una tarea enorme, pero viva. Aunque aclara que la enciclopedia online no es el mejor lugar para el proselitismo. Tiene que mantener la neutralidad y, a veces, no es fácil. Es lo que le sucedió cuando elaboró el artículo sobre Santo Tomás de Aquino. No sabía cómo lograr que los camboyanos comprendieran que revolucionó la filosofía... Estas dificultades también se trasladan a su día a día.

Reconoce que, en la aldea en la que vive le tratan con mucho respeto pero, en ocasiones, se encuentra con gente que no sabe cómo debe relacionarse con él. “¿Qué significa para un budista que yo sea sacerdote católico? ¿Dónde encaja la Iglesia en un país con una historia tan rica?” se pregunta el padre Will. “A veces, incluso resulta complicado explicarles conceptos básicos del cristianismo”, señala. Así, en la pequeña aldea de Chom Lak, en medio de los arrozales, el padre Will da a conocer a todo el país a través de Internet conceptos sobre el cristianismo que puedan servir de base para la evangelización.