Anthony Blake, sobre Mago More, en 'Diálogos': "Es de las personas más positivas que he conocido en mi vida"

Última entrega de 'Diálogos' de este verano 2021 con la conversación entre dos genios: Anthony Blake y Mago More.

Pero antes, sepamos qué piensa el uno del otro.

ANTHONY BLAKE SOBRE MAGO MORE

El Mago More es de las personas más positivas que he conocido en mi vida, porque todo lo que le puede haber ocurrido a lo largo de su vida ha sabido sacarle siempre la parte positiva y la parte buena más allá que la parte amarga

MAGO MORE SOBRE ANTHONY BLAKE

El señor Blake José es un tipo con un carácter extraordinario con una presencia escénica impresionante un tipo muy muy muy muy muy muy muy culto, muy simpático y desde luego un auténtico ejemplo a seguir en el escenario. Y por supuesto tuvo una increíble influencia en mi personaje y en mi carrera artística.

ASÍ SON EL MAGO MORE Y ANTHONY BLAKE

José Luis cuenta que cuando llegó a Madrid desde su Ávila natal para estudiar Ingeniería Superior de Informática, uno de los primeros lugares que visitó en la capital fue una tienda de magia. Quedó hechizado. El interés lo potenció el profesor D. Gregorio de su colegio.

En Madrid encontró aquella tienda y en la biblioteca de Ávila un tesoro titulado ‘El Gran libro de la magia para el aficionado y profesional’. Las visitas cada vez eran más frecuentes. Su miedo por volver y no poder seguir leyendo el tomo era tan grande que lo llegó a esconder para que nadie se lo quitara.

Años más tarde ese mismo José Luis que leía libros vería plasmado su nombre en la portada de uno con el título: Superpoderes del éxito para gente normal. Gente como él. Porque a quien muchos conocen como Mago MORE le gusta hacer reír y ayudar a los demás.

Este ilusionista, cómico, guionista, conferenciante y empresario jamás pensó que lo que la vida le tenía preparado. Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid donde como él siempre dice, casi se licenció como ingeniero superior informático y años más tarde sería padre. Nacería Marcos y lo haría con una discapacidad.

Pero a José Luis no le frena nada. De hecho, tiene una lista que se llama Onirograma. Es su lista de sueños. La pasión, la emoción, la motivación y la creatividad son sus señas de identidad y las predica con el ejemplo. José Luis es un firme defensor de la perseverancia. Por eso, quizás tiene muy presente a aquel dueño del bar en el que actuaba una noche y que estaba obsesionado con irse a Australia. Era el gran sueño de su vida. Un tiempo más tarde, vendió el bar a uno de sus camareros y al regresar José Luis al mismo sitio para actuar de nuevo, se lo encontró. El que había sido propietario del local trabajaba ahora de camarero en el mismo sitio. Y el Mago More le preguntó si era feliz y el camarero le contestó que jamás se hubiera perdonado no haber intentado ir a Australia aunque finalmente saliera mal.

Anthony en realidad se llama también José Luis. Su nombre proviene de una serie de televisión. Nació en Oviedo un 21 de junio a las 11 de la mañana. La primera caja de magia que recibió fue a los 7 años y a los 12 ya organizaba en el jardín de un familiar actuaciones. Lo recaudado le serviría para ir con sus primos a comer chocolate con churros.

Su primera actuación oficial fue por casualidad y coincidió con una de las visitas de los Rolling a España. Después vendría la magia en un club de alterne y hasta hoy. 40 años ya como uno de los mentalistas más reconocidos a nivel mundial. A Anthony le marcó la pregunta que un día le hizo su madre: ¿Hijo, prefieres ser titiritero a médico? Y también le marcó el día que conoció a Juan Tamariz.

La popularidad le vino con el programa de televisión ‘Un, dos, tres …’. En él coincidiría con Chicho Ibáñez Serrador y con su mujer. Como se encarga de recordar él mismo, María es el 50% del Anthony que conocemos.

Durante esas 4 décadas de trabajo, la clave ha estado en el esfuerzo. Dedica 3 horas de lectura diaria, más de 3 horas a ensayar y otras 3 más de investigación.

En reposo, su ritmo cardiaco ronda las 55 pulsaciones por minuto. Sobre el escenario, la adrenalina lo dispara hasta los 115. Ha llegado a controlar aforos de hasta 1.500 personas. A Anthony le gusta observar. Su narrativa inspira misterio. Su magia nos devuelve a la infancia.

Hoy, el mago More y Anthony se juntan para parar juntos el tiempo y conversar.

'DIÁLOGOS' VERANO 2021

Toni Nadal vs Jero García, en 'Diálogos': "Es mucho más fácil tener éxito en la vida si eres bien educado"

David DeMaría, a Pilar Jurado, en ‘Diálogos': “Por primera vez empiezo a notar como que empiezo a sobrar”

John Carlin y Carles Casajuana, en ‘Diálogos’: el sentido del humor como filosofía de vida

De Cuenca, en 'Diálogos': "La curiosidad es algo que se nos pasará justo el día antes de irnos a la tumba"

El debate de filosofía y liderazgo entre Leonor Watling e Íñigo Pirfano en ‘Diálogos'