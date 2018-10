Mayoral, en Deportes COPE: "Si no está Cristiano, ¿qué hacemos? Habrá que adaptarse"

El delantero de la selección española sub21 y actual ariete del Levante analizó el momento que vive en una entrevista en Deportes COPE.

Mayoral se encuentra concentrado con 'La Rojita' que ya está clasificada para la Eurocoa y se prepara para los partidos frente a Albania e Islandia.

El atacante granota reconoce que al principio de la pretemporada quería salir, sin embargo, con la salida de Cristiano Ronaldo "todo hacía indicar que me quedaba. Julen me dijo que iba a ser el segundo delantero porque se suponen que no iban a hacer ningín fichaje, pero la llegada de Mariano hace que salga del equipo".

En todo momento señala que si se iba del Real Madrid era para seguir jugando en España y decidió irse al Levante "porque es donde tengo más opciones de jugar".

El exjugador blanco también habló de la falta de gol de su exequipo. Señala que "el fútbol son rachas" y que la falta de gol "es en los últimos partidos" y añade que "todos los años la misma historia, siempre falta un '9'. No tienen que marcar ellos los goles" y acaba señalando "si no está Cristiano, ¿qué hacemos? Habrá que adaptarse".

Mayoral también se refirió a Benzema como "uno de los mejores nueves del mundo. La función del '9' no es solo marcar goles, tiene que dar más opciones al equipo" y además confiesa que "Zidane siempre ha sido sincero conmigo y se ha portado bien. Es un gran entrenador".

Sobre su momento en el Levante, Borja admite sentirse adaptado, "he entrado en cuatro partidos y eso es importante. Estamos empezando y todavía queda mucho y espero tener más minutos".