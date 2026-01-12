12 ENE 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"El Madrid mejora, ya ha recuperado a Rodrygo y a Vinicius"
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:21 min escucha
Temas relacionados
"¿Quiénes ganan? Claramente los países de Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cuyos productos se verán libres de aranceles en un 90%"
Pilar García de la Granja
Lo último
Visto en ABC
Juan del Val dice lo que muchos piensan sobre la baliza V16: «Dentro de dos años veremos exactamente qué paso»
El tertuliano cuestiona la utilidad del nuevo dispositivo de emergencia y pone en duda los intereses detrás de su implantación obligatoria
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño