09 ABR 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"El Barça se va a quejar a la UEFA de los árbitros. Están tardando..."
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
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"La de Adamuz fue una tragedia evitable si se hubieran hecho las cosas bien. Hasta el momento, ningún político ni alto cargo ha pagado de la forma que se puede hacer en democracia: dimitiendo"
Pilar G. Muñiz
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