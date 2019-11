Grupo Risa le pone música al Black Friday con una delirante versión de Camela

Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por el comunicador debido al micrófono de chocolate que le regalaron en La Estepeña, la fábrica de polvorones desde la que realizó el programa de este jueves.

"Deja de comer" ha sido el tema que le han cantado versionando el mítico 'Déjate querer' de José Manuel Soto.

"Ayer en La Estepeña los del Herrera se dieron un atracón. Se pegaron un sablazo que no dejaron ni un polvorón. Yo le digo al Herrera, Naranjo, Goyo, María José: Deja de comer", ha sido la letra con la que han sorprendido al comunicador.

José Antonio Naranjo tampoco se ha librado de la vis cómica de Grupo Risa a propósito de su narración deportiva. Junto a él, 'Adolfo Arjona' se ha definido como "la luz que alumbra Málaga" debido al encendido de las luces de Navidad que tendrá lugar este viernes.

'Jaime Peñafiel' también ha hecho acto de presencia por estos lares. Según ha dicho, no tiene "nada en contra de Ella", pero cuando ve un polvorón solo piensa en si "va a engordar un microgramo", de modo que solo comería "peladillas de tofu o alfajores de cúrcuma". "Ella se lo pasa muy bien con el matasuegras en Nochevieja", ha asegurado el periodista especializado en Casa Real.

Los despistes de Herrera llamando Pilar Cisneros a Pilar García Muñiz o Ignacio Ayuso a Ignacio Aguado también han salido a la palestra junto al Black Friday.

'Fernando Salaverri' le ha puesto banda sonora a este Viernes Negro a partir del tema 'Sueño Contigo' de Camela.

"Friday, friday, friday, ¿qué has hecho de mi vida? Me se fundió la Visa y no sé cómo va lo del Paypal (...)", ha sido la letra del 'hit'.

'Jesús Luis' no podía faltar a esta cita ineludible. Ha dicho que está de "subidón" por los buenos resultados de la información religiosa en el EGM, aunque se ha despedido con presura debido a sus ocupaciones eclesiásticas.

"Han dejado La Estepeña como cogimos la COPE: en quiebra técnica", ha espetado 'García' al despedirse, no sin antes reprender a Herrera.

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes, pero la semana que viene volverán a repartir estopa. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaaa!