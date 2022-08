El serio aviso de los ganaderos de leche: el Roscón de Reyes peligra para esta Navidad

El sector lácteo está afrontando una de las crisis más graves que se conozcan. Así lo vienen avisando desde hace tiempo y, hasta el momento, no hay solución que se conozca para paliar esta situación.

Una crisis que nos afecta a todos, pero que golpea con fuerza a este sector del que venimos escuchando sus quejas, lamentos y advertencias desde hace meses.

Este sábado en ‘Agropopular’, César Lumbreras hablaba con Roberto López, ganadero de leche y portavoz de la Asociación de ganaderos en Galicia ‘Agromuralla’ de las últimas cifras de las entregas de leche que siguen cayendo desde el pasado mes de marzo y que en junio ha tenido una caída del 2’7% en relación a las cifras de junio del año pasado.

Unos datos preocupantes de los que López advierte que “esa tendencia va a seguir en el mes de julio si seguimos en esa línea o quizá peor porque la ola de calor ha afectado mucho a la producción de animales”.

SACRIFICIO DE VACAS LECHERAS





Otro de los aspectos que reflejan el difícil momento que viven los ganaderos es el número de vacas que han tenido que sacrificar para poder hacer frente a los gastos. En lo que va de año han sido sacrificadas 15.000 de estos animales.

Una triste medida a la que tienen que recurrir los ganaderos ya que como nos explica el portavoz de ‘Agromuralla’ “recurrimos al sacrificio de animales primero, para hacer caja; y segundo, porque con los costes de producción es imposible mantener la alimentación y los animales que no producen lo suficiente para pagar su dieta tienes que deshacerte de ellos porque al final es una hipoteca que tienes”.

Otra de las consecuencias por los que “se están matando muchos animales, mucho más de lo normal” como nos dice Roberto es que además “los precios de la carne han subido bastante y los costes de alimentación están por las nubes”.

Como decíamos antes, en lo que va de año, se han sacrificado 15.000 vacas lecheras ante la angustiosa situación que “está acabando con el sector, se están cerrando granjas todos los días y se está bajando la producción” denuncia López anunciando que “la situación se está volviendo muy delicada”.

DEL CIERRE DE PEQUEÑAS EXPLOTACIONES A CERRAR GRANJAS MÁS GRANDES





Cuenta el portavoz de ‘Agromuralla’ que “en los último años, la tendencia era que cerraban pequeñas explotaciones y granjas, pero ahora tenemos noticia de que a lo largo de todo el territorio español están cerrando granjas más grandes porque económicamente esto no da”. Y señala, además, que “a medio plazo va a haber problemas de suministros porque no quedan ganaderos, las granjas se cierran y no se vuelven a abrir, la gente joven no quiere seguir en este mundo porque ve que el rendimiento es nulo y no sacas un beneficio económico de un trabajo en el que trabajas 365 días al año”.

¿HABRÁ ROSCÓN DE REYES ESTA NAVIDAD?





Cuenta César Lumbreras en 'Agropopular' que tras una conversación con uno de los fabricantes de Roscones de Reyes más importantes, éste le ha comentado la posibilidad de que este año peligra que tengamos Roscón de Reyes para el Día de Reyes yNavidad.

Como sabemos, el elemento fundamental para el Roscón es la nata y el problema es que "no hay nata" como corrobora el ganadero de leche Roberto López explicando que esto se debe a que “ha caído la producción láctea, y ahora en verano siempre baja el margen de grasa que lleva la leche, siempre desciende por el calor y este año con las 3 olas de calor que llevamos pues ha caído más”. Así que es una ecuación sencilla “a menos litros, menos grasa y menos nata”.

Lamenta López que “nos hayan llevado hasta esta situación” y avisa seriamente que “sí, va a faltar nata para el Roscón y para otras muchas cosas más. Y ya veremos si también falta leche para beber porque no se puede seguir así”.