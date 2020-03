El recado de Abascal a Echenique durante la Asamblea de Vox en Vistalegre

Santiago Abascal, reelegido presidente de Vox, se ha acordado de Pablo Echenique este fin de semana, durante la Asamblea celebrada por el partido en Vistalegre.

Santiago Abascal, reelegido líder de Vox

Una asamblea en la que Vox ha reelegido a Santiago Abascal como su líder, ante la ausencia de rivales que hayan aspirado a quitarle el puesto. Una situación que hizo que ni siquiera fuera necesario votar para reelegir a Abascal.

Hoy Asamblea de VOX. Gracias a los afiliados de VOX por su confianza para liderar la gran alternativa patriótica durante cuatro año más. ¡No os fallaremos! pic.twitter.com/BMZwKPdMAF — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) March 7, 2020

Además, la formación ha modificado sus estatutos para asegurarse de que Abascal y su núcleo de confianza controlen todas las decisiones del partido y limitar la capacidad de maniobra de las organizaciones regionales.

Abascal se acuerda de Echenique en su discurso

Durante su discurso, Santiago Abascal ha tenido palabras para el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, con el que mantiene un pique personal en las últimas semanas a través de las redes sociales. Abascal ha tenido estas palabras para Echenique.

�� @Santi_ABASCAL en Vistalegre.



�� "A VOX no le vota Echenique, pero seguro que lo hace su asistente estafada a la que no le pagaba la Seguridad Social. Los trabajadores votan a VOX".#LaAlternativa ���� pic.twitter.com/DSnEFduZIY — Alternativa VOX ���� (@Alternativa_VOX) March 8, 2020

"¿Habéis visto cómo insultan a los obreros, a las mujeres y a los inmigrantes que apoyan a Vox? 'Nada más tonto que un obrero que vota a Vox', lo hemos oído todos", decía Abascal. "A Vox no le vota Echenique, pero seguro que le vota su asistente estafada a la que no le pagaba la seguridad. A Vox no le vota el marqués de Galapagar, pero seguro que le vota su jardinero. A Vox no le vota Monedero, pero le vota su padre que es un hombre trabajador y decente. Los trabajadores votan a Vox".

El rifirrafe entre Echenique y Abascal

Esta serie de desencuentros entre Echenique y Abascal comenzó hace unos días, cuando el portavoz de Podemos aseguró que el comisario Villarejo "votaba a Vox".

Villarejo vota a Vox. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) February 29, 2020

Un mensaje ante el que Santiago Abascal no quiso quedarse callado y respondió con la contundencia que le caracteriza, asegurando que la asistenta de Echenique también votaba a Vox.

Villarejo vota a Vox. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) February 29, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La contundente respuesta de Abascal a Echenique por decir que “Villarejo vota a Vox”