El 27 de diciembre de 2020 en plena pandemia, un desconocido cartero escocés llamado Nathan Evans publicó un video en Tiktok, haciendo una versión vocal de este tema. Fue durante la cuarentena, generando una similitud entre el encierro y la situación de los marineros en sus barcos durante meses. Fue un fenómeno viral global, acumulando casi mil millones de reproducciones solo en Spotify y encabezando la lista de singles del Reino Unido.

SEA SHANTY-FOREBITTER:

Los marineros se adentraban en el mar durante semanas, incluso meses, en barcos mercantiles y pesqueros. Luchando contra las inclemencias del tiempo y superando duras jornadas de trabajo. En el siglo XIX, sobre todo en los barcos británicos, escoceses y estadounidenses, se originó una corriente musical llamada Sea Shanty. Unas canciones que se cantaban a coro y se utilizaban para mantener el ritmo de trabajo, y aumentar la productividad. Una de esas canciones es, The Wellerman, que narra las duras jornadas de los marineros a bordo de un ballenero de Nueva Zelanda. Cantan, esperando la llegada de un barco de suministros de la flota de los hermanos Weller, una compañía llamada Wellerman, con azúcar, té y ron. Pero aunque la gente cataloga esta canción como "Sea Shanty" de forma genérica, es técnicamente una "Forebitter". Canción de ocio, cantada en la proa o en el tiempo libre, más narrativas, sin tanto ritmo de trabajo.

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Esta es la publicación que, a finales de 2020, en plena pandemia, el entonces desconocido cartero escocés, grabó una versión a capella de esa canción. La publicó en TikTok y se hizo la magia. Millones de visualizaciones convirtieron a Nathan Evans en un fenómeno viral. A partir de ahí su vídeo obtendría infinidad de colaboraciones, dúos, versiones... Hasta que llegó a grabar su primer disco, llamado “Wellerman, el álbum”.

Actualmente, Nathan Evans se encuentra en plena gira mundial promocionando su proyecto más reciente, el álbum colaborativo Angels' Share (lanzado el 16 de enero de 2026), junto a la banda Saint PHNX. La gira comenzó el 18 de febrero de 2026 en Los Ángeles y recorre Norteamérica, Reino Unido, Europa y Australia.

Se ve que no fue solo un TikTok, fue TALENTO.