Marc Vidal, analista económico: "Cuando el Estado dice que se va a hacer cargo de los impagos de alquiler quiere decir que lo haremos los contribuyentes, se paga con impuestos"

El analista económico Marc Vidal ha analizado en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE' la nueva medida presentada por el Gobierno: una garantía de alquiler para propietarios. La iniciativa busca impulsar el alquiler asequible cubriendo los impagos y daños si el propietario alquila a jóvenes o familias vulnerables por debajo del índice oficial. Aunque sobre el papel "suena razonable", Vidal advierte que la realidad es otra.

Cuando el Estado afirma "yo asumo los impagos y los desperfectos", en realidad lo que está haciendo es trasladar ese riesgo al contribuyente. Así lo ha explicado el experto, quien considera que esta política no es más que una forma de mutualizar las pérdidas entre todos los ciudadanos a través de la recaudación fiscal.

Para Vidal, la conclusión es clara: "Lo que las leyes no son capaces de solucionar, lo pagaremos todos vía impuestos". Según ha comentado en su charla con Carlos Herrera, no se puede hablar de magia, sino de lo que el propio Ejecutivo califica como "redistribución".

Ricardo Rubio / Europa Press Un cartel anuncia que se alquila un piso en un edificio de viviendas

Una intervención de precios encubierta

A pregunta de Carlos Herrera, Marc Vidal ha confirmado que la medida funciona como una intervención de precios. La garantía solo se activa si el alquiler está por debajo del índice de referencia, lo que en la práctica actúa como un precio máximo. Ante esta situación, "el propietario pues hará números", ha señalado, y se preguntará si le "compensa esa garantía sobre lo que dejo de ingresar". Si la respuesta es no, muchos ni siquiera van a entrar en ese programa.

El analista ha recordado que fijar precios, de forma directa o encubierta, "no funciona". Como ejemplo ha citado el caso de Suecia, donde esta política ha provocado listas de espera de más de una década para acceder a una vivienda a precio tasado, con más de 500.000 personas en la cola y una oferta "totalmente estrangulada".

Las claves de una política de vivienda eficaz

En su análisis, Marc Vidal ha defendido que para que una política de vivienda funcione de verdad son necesarias otras medidas. Entre ellas, ha destacado la importancia de generar más oferta, no solo pública, poner menos trabas urbanísticas y aplicar una fiscalidad que favorezca contratos estables frente a los alquileres vacacionales.

Sin embargo, para implementar estas soluciones "haría falta pues un gobierno con luces largas". Una visión a largo plazo que, según ha concluido Vidal de forma gráfica, choca con la situación actual del Ejecutivo: "cuando el nuestro, en realidad, ahora mismo está en la cuneta averiado y con la dichosa baliza puesta".